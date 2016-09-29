Laktozsuz Süt - monthly fitness

Bizler anne sütü ile hayata gözlerimizi açtık, ek gıdalar ile birlikte 1 yaşımızdan sonra inek sütüne geçiş yaptık. Sadece insanların değil, çoğu canlının temel besin ögelerinden biridir süt. Kalsiyum ve D ve B2 vitamini için çok önemli bir kaynaktır. “Pekii sütü anladık da nedir bu laktozsuz süt ?” diyenlerdenseniz, gelin birlikte bakalım. ☺

Laktoz, süt şekeri olarak bilinir. Glikoz ve galaktoz monosakkaritlerinin (küçük şekerlerin) birleşmesi ile oluşan bir disakkarittir. Süt tüketimi ile vücudumuza giriş yapan laktoz, ince bağırsaklarımızda laktaz enzimimiz ile sindirilir. Laktaz enzimi; doğuştan, çeşitli hastalıklar sebebiyle veya yaş ilerledikçe ince bağırsakta azalabilir. Laktaz enziminin işlevinin yetersizliği ile gaz, şişkinlik gibi sindirim sorunları meydana gelir, bu durum “laktoz intoleransı” olarak isimlendirilir. İşte bu sorunların önüne geçebilmek için karşınızda laktozsuz süt!

Laktozsuz sütün içerisine hiçbir besin değerini azaltmadan belli miktarlarda laktaz enzimi eklenir. Yani laktozu glikoz ve galaktoz şeklinde tüketmiş oluruz. ☺ Bu nedenle tadı da daha tatlı hatta şekerli algılanır. Hali hazırda parçalanmış glikoz ve galaktozu gören ince bağırsak tekrar laktaz enzimine ihtiyaç duymaz. Böylelikle gaz, şişkinlik gibi sindirim problemlerinin önüne geçmiş oluruz.

Sizler de eğer süt ve süt içeren besinleri tükettikten sonra hazımsızlık, şişkinlik veya gaz gibi sorunlar ile karşılaşıyorsanız laktozsuz süt ile tanışmalısınız. ☺

Küçük bir not: Badem, soya, hindistan cevizi sütleri de laktoz içermez. D vitamini ve kalsiyum ile zenginleştirilmiş olanlarını tercih edebilirsiniz.