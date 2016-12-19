Kuruyemişler Hakkında Merak Ettikleriniz

Kuruyemişler; diğer adıyla yağlı tohumlar halk arasında genellikle şişmanlatır diye bilinir. Kuruyemişlerin yağ içeriği yüksektir. Yağlar, kalorisi en yüksek olan gruptur. 1 gramı 9 kalori içerir. Bu yüzden kuruyemişlerin enerji içeriği yüksektir. Çerez olarak avuçla veya kaseyle özellikle akşam tüketilen kuruyemişler kilo aldırması kaçınılmazdır ve obeziteye neden olabilir Ancak ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişlerin zengin vitamin, mineral ve lif içeriğiyle bir çok yararı olduğu bilinmelidir. Porsiyon kontrölünde tüketilirse ağırlık kaybına da yardımcı olabilir.

Kuruyemişler bitkisel kaynaklı yağ içerdiği için kolesterol içermezler. Aksine koleterolü düşürücü etkileri vardır. Kuruyemişlerin saklanması da bir o kadar önemlidir. Kuru ve serin ortamlarda saklanmalıdır. Uygun olmayan şartlarda saklanan kuruyemişler aflatoksin denilen öldürücü maddeler üretir ve karaciğerde parçalanamayan bu maddeler ciddi zararlıdır.

1 Ceviz

Ceviz omega 3, omega 6 gibi doymamış yağ asitlerini içerir. Liften ve antioksidanttan zengindir. Ceviz aynı zamanda kan basıncını dengeler. Antioksidandan zengin olduğu için göğüs ve prostat kanserini önleyici çalışmalar vardır. Alzheimer ve parkinsonu önler. İçerdiği omega 3 sayesinde kötü kolesterolün düşmesini sağlar. 1 porsiyonu 2-3 adet cevizdir. Günde 2 adet ceviz tüketmenin beyin sağlığını koruduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.

2 Fındık

Piyasada reklamlarıyla bir dönemim yıldızıydı fındık. Avuç avuç tüketin denildi ancak fındık yağ oranı çok yüksek bir besindir. Bu yüzden porsiyon kontrolünde tüketilmelidir. 1 porsiyonu 6-7 adet olan fındığın bir öğünde maksimum tüketim miktarı 14 adet olmalıdır. Liften ve çoklu doymamış yağlardan zengin olduğu için tok tutar, acıkmayı geciktirir. Fındık aynı zamanda fitosterol, kalsiyum ve fosfor içerir. Ara öğünlerde 6-7 adet fındığa yer verilebilir. Omega 9 sağlıklı yağ asidi içerdiği için yemeklerde de fındık yağı kullanılabilir.

3 Badem

Bademin özellikle E vitamini içeriğiyle yararları yüksektir. Badem cildi güzelleştirir, kuru ciltleri nemlendirir. İçerdiği E vitamini ve çinko sayesinde tırnakları ve saçı güçlendirir. Flavanoid içeriği yüksek olduğu için kansere karşı korur. Bağırsakları çalıştırır. 1 porsiyonu 6-7 adettir. Akşam yemeğine daha çok varsa kurt gibi acıkmamak adına 6-7 adet çiğ bademi 1 bardak ayranla tüketerek sağlıklı bir ara öğün yapabiliriz.

4 Yer Fıstığı

Yer fıstığı diğer kuruyemişlere göre protein içeriği daha yüksektir Diyette yer fıstığı tüketmek tokluk düzeyini arttırır. 28 gram kavrulmamış yer fıstığını 161 kaloridir. Yağ içeriği sağlıklı yağlardan oluşur ancak yine de ölçütü kaçırmamak gerekir. 10-15 adet yer fıstığı 1 porsiyondur. Diyette bu miktarı aşmadan tüketebiliriz. Şeker ilavesiz yer fıstığı ezmesi olarak da tüketilebilir. Yer fıstığı aynı zamanda magnezyum , fosfor ve potasyum gibi mineraller içerir. Ancak yer fıstığı bir o kadar da alerjen bir besindir. Çocuklarda anaflaktik reaksiyonlara yol açabilir. Bu yüzden dikkatli tüketilmelidir.

5 Kabak Çekirdeği

Kabak çekirdeği akşamları televizyon karşısında ay çekirdeği gibi tüketilen bir kuruyemiştir. Ancak bu şekilde tüketimi kilo alımını sağlayabilir. Porsiyon kontrolünde tüketilen kabak çekirdeğinin yararları mecuttur. Sağlıklı yağlar içerdiği için kolesterolü düşürür. Yağ ve lif içeriğinden kaynaklı bağırsakları çalıştırır. Çinko içeriği ile büyüme gelişmeyi destekler. Antioksidanca zengin olduğu için kansere karşı koruyucu özelliği vardır. Diyette küçük bir avuç tüketmek yeterlidir.

6 Antep Fıstığı

Antep fıstığı bitkisel protein açısından zengin bir üründür. Sert kabuklu yemişlerden fındık ve ceviz ile karşılaştırıldığında; protein açısından 19.3 gram ile en yüksek değere sahiptir. Bu yüzden vejetaryenler beslenmelerinde mutlaka yer vermelidir. Vitaminlerde A ve B1 vitaminininden, minerallerden potasyum, selenyum, kalsiyum ve magnezyumdan zengindir. Kemik gelişimini destekler. Kan basıncını dengeler. 1 küçük avuç 112 kaloridir. 10-15 adet tüketmek yeterlidir.

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