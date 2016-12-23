Kuru Meyveli Şekersiz Kek Tarifi

Şeker bağımlılığının ciddi bir sorun olduğunu herkes bilir. Fakat bu sorundan kurtulmak son derece kolaydır. Öncelikle temiz beslenmeyi alışkanlık haline getirmek gerekmektedir. Şeker yerine, tatmin edici çeşitli alternatifler araştırılıp uygulamaya koyulduğu takdir de vücudunuzun yenilendiğine şahit olacaksınız.

Size örnek oluşturacak, temiz beslenmeye adım atmanızı sağlayacak bir tarif vermek istiyorum:

MALZEMELER;

3 yumurta

1 y.k sıvı yağ

1 su bardağı süt

3 su bardağı tam buğday unu

1 adet limon kabuğu ve suyu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı karışık kuru meyve

1 t.k tarçın

YAPILIŞI;

Öncelikle bütün kuru meyvelerimizi bir tabağa alıp unluyoruz. Yumurtalarımızı sütle birlikte çırpıyoruz. Sonrasında sıvı yağımızı, unumuzu, kabartma tozumuzu, vanilyamızı, tarçınımızı limon kabuğumuzu ve limon suyumuzu ekleyerek karıştırıyoruz. Unladığımız kuru meyvelerimizi de ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Yağlamış olduğumuz kalıbımıza (yağlı kağıt da kullanılabilir) hamurumuzu döküyoruz. 170 derecede 30 dakika kadar pişiriyoruz.

Şimdiden afiyet olsun.

*Şekerden uzak, sağlıklı, mutlu günler..