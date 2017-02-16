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Kuru Dutlu Kinoa HelvasÄ±

Ã–zge Ceren Ã–ktem
YazÄ± Ã–zge Ceren Ã–ktem
627
57
627, 57 puan
Kuru Dutlu Kinoa HelvasÄ±
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TÃ¼rk mutfaÄŸÄ± helva konusunda da pek zengin. Un helvasÄ± var, irmik helvasÄ± var, beyaz seveni var kavruk seveni var, hatta bi de sÃ¼tle mi yapÄ±lÄ±r suyla mÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ± var. Bana sorarsanÄ±zÂ  helvanÄ±n bayaa kavrulmuÅŸ ve tane tane olanÄ± makbuldÃ¼r o ayrÄ±. BÃ¼tÃ¼n bu tartÄ±ÅŸmalara son vericek glutenszi ve ÅŸekersiz helva tarifimle baÅŸbaÅŸa bÄ±rakÄ±yorum sizi. ðŸ™‚

Malzemeler

  • 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± kinoa
  • 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± kuru dut
  • 1/2 Ã§ay bardaÄŸÄ± ceviz
  • 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± hindistan cevizi yaÄŸÄ±
  • 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± sÃ¼t
  • 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± su
  • Portakal kabuÄŸu rendesi
  • TarÃ§Ä±n

1-Â Ã–ncelikle kinoalarÄ± gÃ¼zelce yÄ±kayÄ±p yarÄ±m saat kadar suda bekletiyoruz.

2-Â Kuru dutu robotta ÅŸeker boyutunda kÃ¼Ã§Ã¼ltÃ¼yoruz.

3-Â Su, sÃ¼t ve kuru dutlarÄ±mÄ±zÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p bir kenarda bekletiyoruz.

4-Â KinoalarÄ± hindistanÂ  cevizi yaÄŸÄ± ileÂ  yeterince kavurduktan sonra su, sÃ¼t, dut karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ± dÃ¶kÃ¼p altÄ±nÄ± kÄ±sÄ±yor ve ÅŸerbetini Ã§ekmesini bekliyoruz.

5-Â Portakal kabuÄŸu rendesi ve tarÃ§Ä±nÄ± da ocaktan almadan Ã¶nce ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun ðŸ™‚

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627
57
627, 57 puan

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