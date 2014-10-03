KURBAN BAYRAMI YAKLAŞIYOR!

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Tuğba Aydın
Yazı Tuğba Aydın
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Eti Nasıl Pişirmeliyim?, Nasıl Saklamalıyım?

ET; protein,yağ,su,mineral ve B grubu vitaminlerini içermektedir.

Kurbanlıklar:

Arka Bacak uç kısım:Et suyu,kıyma
Arka bacak Üst:Kuşbaşı et,kıyma
But:Kebablık
Fileto:Izgara
Böğür:Kıyma,haşlama
Kaburga:Pirzola,haşlama
Boyun sırt arkası:Haşlama,kıyma
Boyun:kıyma

Şeklinde tüketime ayrılmalıdır.

Nasıl Pişirmeliyim?

Et orta ısıda uzun süreli pişirilmelidir.Et pişirmede esas olan su kaybıdır.

Yüksek ısı uygulanan etin proteinleri çabucak katılaşarak iç kısmın pişmesini engeller ve dış kısmın yanmasına sebeb olur.

Nasıl Saklamalıyım?

2 gün içerisinde tüketilmeyecek etler yassı bir biçimde -32 derecede dondurulup -18 derecede muhafaza edilmelidir.

*Donmuş eti 4 derecede 24 saat içinde çözdürmeliyiz.

NEDEN?Çünkü et yapısı dolayısıyla mikroorganizma üremesi için oldukça uygundur  bu çözdürme şekliyle ısıyı kontrol edip  mikroorganizma çoğalmasını önleriz.

Artan et yemeklerini buzdolabında 1-2 gün saklayıp tekrar servisinden önce iç sıcaklığı 75 derece olacak şekilde ısıtmalıyız.

NEDEN? Üremesi muhtemel olan mikroorganizma sporlarının sıcaklığa direnci yoktur ısıtarak bu riskden korunabiliriz.

Kurbanlıkların kontrolü yapılmış kesime uygun sağlıklı hayvanlar olduğundan emin olunmalıdır,aksi takdirde hayvanlardan insanlara geçen ciddi hastalıklar vardır.

Bunlar;TENYA,ŞARBON,TÜBERKÜLOZ,SALMONELLA,KUDUZ,DELİ DANA HASTALIĞI…

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216
58
216, 58 puan

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