KÃ–ZLENMÄ°Åž BÄ°BER Ã‡ORBASI

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MALZEMLER

7 adet kÃ¶zlenmiÅŸ biber

1 adet kuru soÄŸan

3 diÅŸ sarÄ±msak

1 k. fincanÄ± jalepeno biberi

FesleÄŸen (kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ)

ZeytinyaÄŸÄ±

1â€™er yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± biber ve domates salÃ§asÄ±

1 litre et suyu

HAZIRLANIÅžI

Biberleri dilediÄŸiniz ÅŸekilde (fÄ±rÄ±nda, ateÅŸte, Ä±zgarada ya da mangalda) kÃ¶zleyin. KabuklarÄ±nÄ± soyun Ã§ekirdeklerini Ã§Ä±karÄ±n. Ä°ri parÃ§alar halinde doÄŸrayÄ±p bekletin.

DoÄŸranmÄ±ÅŸ SoÄŸanÄ± zeytinyaÄŸÄ± ile tencerede soteleyin. Ãœzerine kÃ¶zlenmiÅŸ biberi, sarÄ±msaÄŸÄ± ardÄ±ndan doÄŸranmÄ±ÅŸ jalepenoyu ekleyip sotelemeye devam edin. Sebzeler sotelenince Ã¼zerine biber salÃ§asÄ±nÄ±, domates salÃ§asÄ±nÄ± ve et suyunu ekleyip kaynamaya bÄ±rakÄ±n. Kaynamaya baÅŸlayÄ±nca fesleÄŸen, tuz ve karabiberi ekleyin. Blender yardÄ±mÄ±yla Ã§orbanÄ±zÄ± pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z hale getirin.

AFÄ°YET OLSUNâ€¦