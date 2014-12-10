KÃ–ZLENMÄ°Åž BÄ°BER Ã‡ORBASI

MALZEMLER
7 adet kÃ¶zlenmiÅŸ biber
1 adet kuru soÄŸan
3 diÅŸ sarÄ±msak
1 k. fincanÄ± jalepeno biberi
FesleÄŸen (kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ)
ZeytinyaÄŸÄ±
1â€™er yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± biber ve domates salÃ§asÄ±
1 litre et suyu
HAZIRLANIÅžI
Biberleri dilediÄŸiniz ÅŸekilde (fÄ±rÄ±nda, ateÅŸte, Ä±zgarada ya da mangalda) kÃ¶zleyin. KabuklarÄ±nÄ± soyun Ã§ekirdeklerini Ã§Ä±karÄ±n. Ä°ri parÃ§alar halinde doÄŸrayÄ±p bekletin.
DoÄŸranmÄ±ÅŸ SoÄŸanÄ± zeytinyaÄŸÄ± ile tencerede soteleyin. Ãœzerine kÃ¶zlenmiÅŸ biberi, sarÄ±msaÄŸÄ± ardÄ±ndan doÄŸranmÄ±ÅŸ jalepenoyu ekleyip sotelemeye devam edin. Sebzeler sotelenince Ã¼zerine biber salÃ§asÄ±nÄ±, domates salÃ§asÄ±nÄ± ve et suyunu ekleyip kaynamaya bÄ±rakÄ±n. Kaynamaya baÅŸlayÄ±nca fesleÄŸen, tuz ve karabiberi ekleyin. Blender yardÄ±mÄ±yla Ã§orbanÄ±zÄ± pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z hale getirin.
AFÄ°YET OLSUNâ€¦
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