Koşu ve Kadınlarda Menstürasyon Dönemi - monthly fitness

Menstürasyon dönemi; biz kadınlar için ortalama 5 gün boyunca süren sancılı bir süreç gibi gözüksede , aslında 28 dün boyunca devam eden ve çeşitli evrelerden oluşan bir döngüdür.

Her kadının yaşadığı aylık döngüler birbirinden farklı ancak belirli noktalarada aynıdır ve koşu performansınızı çeşitli şekillerde etkileyebilir.

Menstürasyon döneminde vücutta salgılanan hormon miktarı ve zamanlarındaki değişkenler ilk ve ikinci 14.gün olarak 2 döneme ayrılır.Her kadının ortak payda da buluştuğu şişkin olma hali,baş ağrısı vb.ağrılar,stresli ve yorgun olma halleri gibi durumlar işte bu hormonel dalgalanmaların sonucunda meydana gelir.Peki bu sizin koşmanıza bir engel mi?Tabii ki hayır.

Sadece dikkat etmemiz gereken ve aslında performansımızı da olumlu yönde etkileyebilecek bazı noktalar mevcut.

Kadınların bu dönemde en sık karşılaştıkları durumlardan bir tanesİ yüksek nabız. Performans anında yüksek kalp atımı olması aslında vücudun gösterdiği doğal bir tepkidir.Bunun nedeni vücutta aktif bir kan sirkülasyonu olması nedeniyle , daha az bir kan hacmiyle kalbin gereğinden fazla efor sarfetmeye çalışmasıdır.Tavsiyem bu dönemlerde yarışan kadınların likit seviyesini çok iyi bir seviyede tutup kan akışkanlığını kaybetmemek ve özellikle yarışlarda ilk etapta yavaş bir tempoda başlayıp , sistemin yarış içerisinde iyi bir konuma geldiğini hissettiklerinde tempo arttırmalarıdır.

İkincil olarak dikkat edilmesi gereken bir diğer konuda ‘demir eksikliği’. Biz koşu performansı yapan kadınların yaşaması muhtemel bir problem ‘demir eksikliği’ mutlaka takibi yapılması gereken ve yapılmaması halinde özellikle menstürasyon dönemlerinde anemik bir yapıya geçiş yapabilecek olmasıdır.Bu önemli konuyu mutlaka belirli dönemlerde yapılacak testlerle takip etmenizi öneririm.

Son olarak bahsetmek istediğim, özellikle koşu performansını pozitif yönde etkileyen bir etken: ‘Ostorojen Hormonu’.

İşte biz kadınlar için sihirli olan bu hormon özellikle döngünün ilk günlerinde yüksek oranda salınım yaparak biz kadınların daha güçlü ve daha dayanıklı olmasını sağlıyor.Nasıl mı?

Salgılanan yüksek oranda ostrojenle birlikte metabolizmamız enerji kaynağı olarak ‘yağ’ depolarını kullanmaya başlıyor. Burada ki yağ kullanımını önemi çok büyüktür çünkü performans anında ki yağ kullanımının büyüklüğü , karbonhidrat değerlerinin neredeyse 50 katıdır. Bu da şu anlama gelmektedir ; Sporcunun çok uzun saatler ya da kilometreler boyunca daha ekonomik bir şekilde dayanıklılığını sürdürebilecek olması anlamına gelir.

TUĞBA TETİK

TechnogymMaster Trainer