Kombucha Mucizesi

Kombucha, maya ve bakterilerin simbiyotik ilişkisiyle oluşan “çay mantarı’nın” şeker ve çayla fermentasyonuyla üretilen, hafif tatlı, gazlı ve asidik özellikte bir içecektir.

Önceleri sadece Çin, Rusya ve Almanya’da tüketilirken günümüzde tüm dünyada yaygın olarak içilmektedir. Kombucha’nın metabolik bozukluklar, atheroskleroz, artrit, diabet, yorgunluk, stres, yaşlılık, ve hatta kanserin tedavisinde kullanıldığı bildirilmiştir. Bu etkilerinin yanindan bilinen en iyi probiyotik lerden biri olmasi da Kombucha’ya olan ilgiyi her geçen gün artirmaktadır.

Daha önceki sayilarda nasil hazirlandigini ve içeriğini ayrintili anlattigim Kombu cayi ile ilgili üzerinde ozellikle durulmasi gerekenleri bu yazimda bulabilirsiniz

İnsanlar neden kombucha içiyor, neye yararları olduğunu düşünüyor?

2006 yılında “Kombucha 101” kitabının yazarı, Ariana Estelle Ph. D tarafından yapilan anket sonuçlarına göre;

İnsanlar kombucha’yı neden içiyorlar?

27% “Genel Sağlık için”. Hasta değiller, hasta olmak da istemiyorlar.

10% Kronik Yorgunluk Sendromu veya Fibromyalgia

15% M.S., Hepatit C, HIV, Kanser

13% Arterit, ve ilgili rahatsızlıklar

10% Sindirim sorunları

6% Astım, Alerjiler

8% Yüksek tansiyon & Yüksek kolesterol

10% Cilt sorunları, sedef, akne, kilo verme, yaşamı-tehdit etmeyen çeşitli rahatsızlıklar.

Hangi yararlarını bildiriyorlar? Neye iyi geldiğini düşünüyorlar?

81% Bir ‘kendini iyi-hissetme duygusu’ bildiriyorlar.

27% Daha iyi uyku

30% Kilo kaybı

81% Kabızlığa iyi geldiği

42% Ağrılı arterit-tipin semptomlarının rahatlatılması.

21% Cilt kalitesinde & durumunda iyileşme

9% Migren ağrısının rahatlatılması

17% ‘Karaciğerdeki lekelerin’ ortadan kaybolması

12% Daha iyi konsantrasyon

27% Ülser ağrısının ve sindirim sorunlarının rahatlatılması.

5% Kemoterapinin neden olduğu mide bulantısının rahatlatılması

8% Saç ve tırnakların durumunun iyileşmesi

13% Kafeine daha az istek duyulması.

17% Şekere daha az istek duyulması

44% Enerji artışı bildirmektedirler

8% Libido (cinsel istek) artışı

13% Adet döneminde daha az kramp ve rahatsızlık.

19% PMS (adet öncesi belirtiler) semptomlarının rahatlatılması

7% Menapozun semptomlarının rahatlatılması.

82% Soğuk algınlığına & gribe direnç bildirmektedirler

19% Alerjinin rahatlatılması

17% Daha düşük tansiyon & Kolesterol

İçerdigi kalori miktari dusuk olmasina ragmn verdiği enerji ve dinçlik sayesinde, ankete katilan insanlarin da cevabina gore , kambuca içen inlarin cogu, kendilerini daha iyi hissettikleri için kambucha içmeyi tercih ediyorlar ki, yüzlerce faydasi ve probiyotik içeriği onu zaten “daha iyi yasam içeceği ‘ yapiyor

Kombucha Sevenlerin Bilmesi gerekenler

Yapilan tum calismalar goz onunde bulundurulduğunda Kambucha için tavsiye edilen günlük tüketim miktari min 100 max 330 ml’dir. Ortalama 250 ml/gün tüketildiğinde olumlu etkileri bildirilmiştir

Kombucha %0,5-%1,5 alkol, asetik asit ve laktik asit gibi organik asitler içermesinden dolayı yapımında (ozellikle evde kendileri yapanlarin dikkatine) cam, porselen ya da seramik kapların kullanımı önerilmiştir.

Kombucha kolonileri için en iyi substratın siyah çay olduğunu belirlenmiştir.

Fermantasyonun iki anahtar metabolizması, glukuronik asit ve laktik asittir. Kombu çayı sadece ferahlatıcı ve lezzetli bir içecekten ibaret değildir. Aynı zamanda vücudun kolayca kabul edeceği yüksek dozda protein konsantresidir. O kadarla da kalmaz; enzimler, aminoasitler, B kompleks vitaminler, C vitamini, laktik asit, glucoronic asit ve antifungal, antibakteriyel, antivirütik ve antibiyotik maddeler üretir.

Fermantasyon ve oksidasyon süreci sırasında mantar, şeker ve çayla beslenir ve sonunda, sıvının içinde çok az miktarda şeker kalır. İçilmeye hazır hâle gelen 100 ml kombu çayının içinde 5 ml oranında alkol ve 3 ml oranında şeker vardır.

Merve Tığlı’nın ölümsüzlük iksiri Kombucha ile ilgili diğer yazısını okumak için tıklayın.