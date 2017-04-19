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Kombucha Mucizesi

Merve Tığlı
Yazı Merve Tığlı
313
47
313, 47 puan
kombucha muzicesi

Kombucha, maya ve bakterilerin simbiyotik ilişkisiyle oluşan “çay mantarı’nın” şeker ve çayla fermentasyonuyla üretilen, hafif tatlı, gazlı ve asidik özellikte bir içecektir.

Önceleri sadece Çin, Rusya ve Almanya’da tüketilirken günümüzde tüm dünyada yaygın olarak içilmektedir. Kombucha’nın metabolik bozukluklar, atheroskleroz, artrit, diabet, yorgunluk, stres, yaşlılık, ve hatta kanserin tedavisinde kullanıldığı bildirilmiştir. Bu etkilerinin yanindan bilinen en iyi probiyotik lerden biri olmasi da Kombucha’ya olan ilgiyi her geçen gün artirmaktadır.

Daha önceki sayilarda nasil hazirlandigini ve içeriğini ayrintili anlattigim Kombu cayi ile ilgili üzerinde ozellikle durulmasi gerekenleri bu yazimda bulabilirsiniz

İnsanlar neden kombucha içiyor, neye yararları olduğunu düşünüyor?

2006 yılında “Kombucha 101” kitabının yazarı, Ariana Estelle Ph. D   tarafından yapilan anket sonuçlarına göre; 

İnsanlar kombucha’yı neden içiyorlar?

  • 27% “Genel Sağlık için”. Hasta değiller, hasta olmak da istemiyorlar.
  • 10% Kronik Yorgunluk Sendromu veya Fibromyalgia
  • 15% M.S., Hepatit C, HIV, Kanser
  • 13% Arterit, ve ilgili rahatsızlıklar
  • 10% Sindirim sorunları
  • 6% Astım, Alerjiler
  • 8% Yüksek tansiyon & Yüksek kolesterol
  • 10% Cilt sorunları, sedef, akne, kilo verme, yaşamı-tehdit etmeyen çeşitli rahatsızlıklar.

Hangi yararlarını bildiriyorlar? Neye  iyi geldiğini düşünüyorlar?

  • 81% Bir ‘kendini iyi-hissetme duygusu’ bildiriyorlar.
  • 27% Daha iyi uyku
  • 30% Kilo kaybı
  • 81% Kabızlığa iyi geldiği
  • 42% Ağrılı arterit-tipin semptomlarının rahatlatılması.
  • 21% Cilt kalitesinde & durumunda iyileşme
  • 9% Migren ağrısının rahatlatılması
  • 17% ‘Karaciğerdeki lekelerin’ ortadan kaybolması
  • 12% Daha iyi konsantrasyon
  • 27% Ülser ağrısının ve sindirim sorunlarının rahatlatılması.
  • 5% Kemoterapinin neden olduğu mide bulantısının rahatlatılması
  • 8% Saç ve tırnakların durumunun iyileşmesi
  • 13% Kafeine daha az istek duyulması.
  • 17% Şekere daha az istek duyulması
  • 44% Enerji artışı bildirmektedirler
  • 8% Libido (cinsel istek) artışı
  • 13% Adet döneminde daha az kramp ve rahatsızlık.
  • 19% PMS (adet öncesi belirtiler) semptomlarının rahatlatılması
  • 7% Menapozun semptomlarının rahatlatılması.
  • 82% Soğuk algınlığına & gribe direnç bildirmektedirler
  • 19% Alerjinin rahatlatılması
  • 17% Daha düşük  tansiyon & Kolesterol

İçerdigi kalori miktari dusuk olmasina ragmn verdiği enerji ve dinçlik sayesinde, ankete katilan insanlarin  da cevabina gore , kambuca içen inlarin cogu, kendilerini daha iyi hissettikleri için kambucha içmeyi tercih ediyorlar ki, yüzlerce faydasi ve probiyotik içeriği onu zaten “daha iyi yasam içeceği ‘ yapiyor

Kombucha Sevenlerin Bilmesi gerekenler

Yapilan tum calismalar goz onunde bulundurulduğunda Kambucha için  tavsiye edilen günlük tüketim miktari  min 100 max 330 ml’dir.  Ortalama 250 ml/gün  tüketildiğinde  olumlu etkileri bildirilmiştir

Kombucha %0,5-%1,5 alkol, asetik asit ve laktik asit gibi organik asitler içermesinden dolayı yapımında (ozellikle evde kendileri yapanlarin dikkatine) cam, porselen ya da seramik kapların kullanımı önerilmiştir.

Kombucha kolonileri için en iyi substratın siyah çay olduğunu belirlenmiştir.

Fermantasyonun iki anahtar metabolizması, glukuronik asit ve laktik asittir. Kombu çayı sadece ferahlatıcı ve lezzetli bir içecekten ibaret değildir. Aynı zamanda vücudun kolayca kabul edeceği yüksek dozda protein konsantresidir. O kadarla da kalmaz; enzimler, aminoasitler, B kompleks vitaminler, C vitamini, laktik asit, glucoronic asit ve antifungal, antibakteriyel, antivirütik ve antibiyotik maddeler üretir.

Fermantasyon ve oksidasyon süreci sırasında mantar, şeker ve çayla beslenir ve sonunda, sıvının içinde çok az miktarda şeker kalır. İçilmeye hazır hâle gelen 100 ml kombu çayının içinde 5 ml oranında alkol ve 3 ml oranında şeker vardır.

Merve Tığlı’nın ölümsüzlük iksiri Kombucha ile ilgili diğer yazısını okumak için tıklayın.

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313
47
313, 47 puan

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