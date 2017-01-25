Dişlerin içinde damar ve sinirden zengin pulpa adı verilen canlı doku bulunur. Pulpa dokusu dişin gelişimi sırasında diş kökü oluşumuna yardımcı olur. Çoğu diş ağrısının sebebi pulpa dokusu kaynaklıdır ve ağrı bu dokunun zararlı dış etkenlere bağlı olarak etkilenmesiyle oluşur.

Diş pulpası çürük, travma gibi etkenlerle enfekte olabilir. Enfeksiyon tedavi edilmezse ağrı ile kendini gösterir ve abse oluşumuna neden olabilir. Enfeksiyonun tedavi edilmeden bırakılması, vücudun başka bölgelere yayılmasına sebep olabilir.

Kök kanal tedavisi düşünülenin aksine dişin fonksiyonunu kaybetmesine sebep olmaz aksine doğal dişi fonksiyonunda korumayı amaçlar.

Diş hekimleri olarak temel amacımız doğal dişi yerinde tutmaktır. Çeşitli etkenlerle çok fazla harap olmuş dişler kök kanal tedavisi ile ağızda tutulmaya çalışılır.

Kök kanal tedavisinin avantajları nelerdir?

İnsan elinin yaptığı hiçbir şey doğal olanın yerini tutmamaktadır. Kök kanal tedavisi ile etkili çiğneme kuvvetleri ve doğal diş hissiyatı devam eder. Doğal diş ve çene ilişkisi korunur, dişin etrafındaki kemiği kaybetmemiş olursunuz ve doğal görünüm devam eder.

Kök kanal tedavisinin dezavantajları?

İşlem uzun süreli ve uğraştırıcıdır. Bu nedenle ağzınızın uzun süre açık kalması gerekecektir.

Kök kanal tedavisi gören dişler genellikle çok harap olmuş dişlerdir. Bu nedenle kanal tedavisinden sonra, dişin kök kanalına takılan vidalar, porselen dolgu veya porselen kaplama ile restore edilmesi gerekir.

Nasıl yapılır?

Kök kanal tedavisi sırasında enfekte diş pulpası çıkarılır. Kalan pulpa boşluğu uygun ilaçlarla temizlenir ve dezenfekte edilir. Sonrasında gutaperka adı verilen madde ile doldurulur. Tekrar enfeksiyon oluşmasını önlemek için etkili dezenfeksiyon ve ardından oluşan boşluğun doldurulup tıkaçlanması çok önemlidir. Kanal tedavisi bitirildikten sonra dişin görünen üst yapısı dolgu veya kaplama ile restore edilir. Sonuçta tedavi edilen diş ağızdaki diğer dişler gibi fonksiyon görmeye devam eder. Çok harap olmuş dişlerde üst yapıyı desteklemek için kanal tedavisi yapılan köklere vidalar takılıp yapılacak restorasyon güçlendirilmelidir.

Kök kanal tedavisi genellikle iki seansta bitirilir. Dişteki enfeksiyonu şiddetine veya dişin o anki yapısal durumuna göre, seans sayısında değişiklik olabilir.