Kışın Vücudunuzu Dinç Tutun!

Havaların soğuması ile beraber hastalıklar kapımızı çalmaya başladı ne yazık ki..

Ne kadar iyi korunsakta bağışıklığımız düşünce vücut direncimiz kırılıyor maalesef, ve ilaçlara yönelim artıyor. Özellikle kış hastalıklarının neredeyse %90’ı virüsler tarafından meydana geliyor ve antibiyotik kullanarak herşeyin çözüleceği düşünülüyor. Fakat ne yazık ki antibiyotikler vücudumuzda ki probiyotiklerin tümünü öldürüyor. Vücut direncimizi o an için yükseltse de bağışıklığımız bu ilaçlardan kötü etkileniyor.

Gelin biz hem hastalıktan korunmak için hem de hastalığı daha hızlı atlatabilmek için yapabileceklerimizden bahsedelim.

Soğuk kış günlerinde hastalıktan korunmak icin vücut direncimizi nasıl yükseltebilirsiniz? Aslında en başta da söylediğim gibi herşey bağışıklık(immün) sistemimizle ilgili bağışıklığımız iyiyse iyiyiz. Bağışıklığı iyi tutmakta yeterli ve dengeli beslenmeden geçiyor

Hastalıklara yenilmemek adına vücudu güçlendirici gıdaları herkes merak ediyordur eminim ki.

Genel olarak baktığımızda;

Antioksidan besinler

A, C, E, vitaminleri

Fe(Demir)

Bitki çayları

Soğuk kış günlerinde beslenmemizden eksik etmiyoruz bunları spesifik olarak incelersek;

Antioksidan besinlerden soğan ve sarımsağı tüm yemeklerimizde kullanalım hatta ki tüketebiliyorsak çiğ tüketelim bağırsak florasını temizlemede etki gösterecektir

Kırmızı meyvelerde (nar, yaban mersini, kırmızı üzüm, böğürtlen) epey bir antioksidan içerdiklerinden ara öğünlerimizde yer edinmelidirler.

A vitamini içeren gıdalar renkli sebze meyvelerde bulunuyor renkli sebzeleri mutlaka salatamızda bulunduralım

Kışın olmazsa olmazımız herkesin bildiği gibi C vitamini, C vitamini en çok kivide bulunur günde 1 adet kivi tüketmeye özen gösterelim kividen sonra limon portakal greyfurtta kış meyveleri için ilk sıraya yerleşiyor.

E vitamini de serbest radikallere karşı savaşarak vücudun direncini artıracaktır, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler bol miktarda E vitamini içeriyor.

Ve Fe(Demir) herkesin bildiği gibi bize proteinden gelen enerjiyi veren kırmızı/beyaz et tam bir Fe deposu

Bunlara ek olarak; zerdeçal, zencefil, bal ve yeşil çay vücut direncini artırmada büyük rol oynayan diğer besinlerden.

Kış çayı tarifi;

Ihlamur

Zencefil

Çubuk tarçın

Elma kabuğu

Limon

Bal

Ihlamur zencefil çubuk tarçın elma kabuğu ve limonu kaynatıyoruz ocaktan aldıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı bal ekleyip afiyetle içiyoruz. Günde 2 fincan içebiliriz

Narenciye kürü;

1 mandalina suyu

1 limon suyu

1 greyfurt suyu

Sıkılan suları mutfak robotuna koyuyoruz ve bir miktar kabuklarını da robota ekliyoruz robotta çektikten sonra fazla bekletmeden içiyoruz. Tam bir C vitamini deposu.