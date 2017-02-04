Kışın Kilo Almamak İçin 10 Altın Kural

Aynı şeyleri yiyorum ama kışın kilo alıyorum diyorsanız yalnız değilsiniz. Kışın kilo almak çoğu insan için adeta bir ritüel. Ama bunu kırmak elbette mümkün. Nasıl mı? İşte kışın da fit kalmak için minik ipuçları.

1 Güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlayın.

Dışarda poğaça, börek yemek yerine evden yapacağınız tam tahıllı bir sandviç, yumurtalı bir omlet, hiç vaktiniz yoksa muz ve süt en pratik ve sağlıklı kahvaltı alternatifi olabilir.

2 Yeterli protein alın.

Yeterli protein aldığınızda hem uzun süre tok kalacak hem metabolizmanız turbo modunda çalışacaktır. Ana ve ara öğünlerde protein almaya özen gösterin.

3 Daha fazla sebze tüketin.

Akşam yemeklerini sebze yemekleri ile hafifletmeyi deneyin, öğünlerinizde mutlaka salatanız olsun. Pilav-makarna yapıyorsanız sebzelerle zenginleştirin.

4 Ara öğün yapın.

Kan şekeri dengesi için 4 saatten fazla aç kalmayın. Ara öğünler için çok besin ya da çok zaman gerekmiyor, 1 su bardağı süt/ayran ya da ceviz-gün kurusu gibi pratik alternatifler kan şekerinizi dengelemeye yeter!

5 Su içmeyi unutmayın.

Kışın en çok yapılan hatalardan biri susamıyorum diye su içmemek. Oysa vücudumuzun her daim suya ihtiyacı var ve vücudumuzda su adeta ilaç etkisi yaratıyor. Günde en az 8 bardak su!

6 Akşam yemeklerinizi hafifletin.

Kurubaklagiller ve balık akşam yemekleri için tok tutan ve düşük enerjili alternatifler arasında. Peynirli, ton balıklı, tavuklu salatalar da yanında ayran ile sizi hem tok tutacak hem de hafif hissettirecek bir akşam yemeği olacaktır.

7 Daha fazla posalı besin tüketin.

Meyveleri kabuklu yiyin, tam tahıllı besinleri tercih edin, haftada 2-3 kez kurubaklagil tüketin ve yemeklerinizle beraber mutlaka bol yeşillikli bir salatanız olsun.

8 Dışarıda yemek yerken sağlıklı alternatifleri tercih edin.

Kremalı-soslu-kızartılmış yemekler yerine ızgara/şiş/külbastı et/tavuk/balık tercih edebilirsiniz. Yemeklerin yanında pilav-makarna gibi besinler yerine sote-haşlanmış sebze isteyebilirsiniz.

9 Akşam atıştırmalarınızı sağlıklı hale getirin.

Akşam atıştırmadan asla yapamıyorum diyenlerdenseniz cips, bisküvi, kraker yerine meyve, süt, yoğurt, kuruyemiş gibi sağlıklı alternatifler porsiyon kontrolü sağlandığı takdirde sizi kurtaran besinler olacaktır.

10 Kaçamaklarınızı dengelemeyi öğrenin.

Çok karbonhidrat ağırlıklı bir kaç gün geçirdiyseniz ertesi bir kaç gün meyve ve ekmek tüketiminizi sınırlandırın, protein ve sebze ağırlıklı beslenin. Örneğin, o gün öğlen pizza yediyseniz akşamı hafifletin, sebze ve yoğurt tercihiniz olsun. Çok fazla protein ağırlıklı bir öğünün ardından ise akşam çorba ve salata ile hafif bir öğün tercih edebilirsiniz.