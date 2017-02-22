Kış Kilolarına Hokus Pokus Dedirten 8  Besin

Yazın yaklaşmasıyla birlikte kıştan gelen fazlalıklara geç kalmadan elveda demenin tam zamanı. Şimdiden doğru besinlerle beslenip kış kilolarından kurtulmaya başlayabilirsiniz. İşte sizin için fit besinler.

1 Yumurta

Anne sütünden sonra alabileceğiniz en kaliteli protein olup vücutta kullanımı %100 e yakındır. Gün boyu sizi tok tutar, yağ yakımına yardımcı olur. Yapılan çalışmalar kahvaltıda yumurta yiyen bireylerin diyetlerinde daha başarılı olduğnu göstermektedir. Yumurtanızı kahvaltınızda ister haşlanmış isterseniz az yağlı omlet olarak tüketin. Gün içinde ise öğününüzde salatanıza ekleyip afiyetle tüketebilirsiniz.

2 Yoğurt

İçeriğinde yer alan proteinler iştahı baskılamada yardımcı olur.Yüksek kalsiyum içeriği ile de zayıflamaya yardımcıdır.Yapılan bilimsel çalışmalar yetersiz kalsiyum tüketiminin kilo vermeyi zorlaştırdığını ortaya koymuştur. Yoğurdu ister ana öğünlerde yemeklerinizin yanında ister kahvaltıda yulafınızla, isterseniz de ara öğünlerde meyvelerle keyifle tüketebilirsiniz.

3 Kurubaklagiller

Zengin posa içeriğiyle kan şekerini dengeler. Tokluk hissi sağlar. İçeriğindeki bitkisel proteinler protein gereksinmenizi karşılamaya yardımcı olacak ve sizi gün boyu tok tutacaktır. Ayrıca zengin posa içeriğiyle de kabızlık sorununuz varsa rahatlatıcı olacaktır. Kuru fasulye, nohut, mercimeği yemeklerinizde, çorbalarınıza, salatanızda kullanabilirsiniz.

4 Balık

Yüksek omega-3 ve protein içeriğiyle balık kilo verme sürecinde en önemli destekçimiz. Aynı zamanda Omega-3 yağ asitleri stresi ve endişeyi azaltır, kalp hastalıkları, depresyon ve pms belirtilerine karşı koruyucudur. Akşam yemeğinde tüketebileceğiniz somon ızgara stresli bir günde sizi rahatlatan alternatifler arasında.

5 Badem

Yağlı kuruyemişlerden olan badem birçok vitamin, mineral ve posadan zengindir. Tok tutmasının yanı sıra kalp sağlığını koruyan omega-3 yağ asitlerini de içerir. Yapılan son bilimsel araştırmalar, beslenme programında yeterli miktarda badem bulunan kadınların, badem tüketmeyen kadınlara göre daha kolay kilo verdiğini göstermiştir. Bademi dilerseniz salatalarınızda, dilerseniz ara öğünlerinizde meyvelerin yanında tüketebilirsiniz.

6 Yulaf

Besleyici olduğu kadar düşük kalorili olan yulaf kolesterolü düşürür, kan şekerini dengeler, bağırsak ve sindirim sistemini düzenler. Yulaf, diğer tahıllara göre daha yüksek oranda çözünür posa içerir. Ayrıca demir, manganez, çinko ve E vitamini, tiamin, niasin, riboflavin, folat ve diğer B grubu vitaminlerinin iyi kaynağı kaynaklarındandır. Sabah kahvaltısına veya ara öğünlere, kuru meyveler, kuru yemişler ve süt ilavesi ile hazırlanan yulaf ezmesi uzun süre tokluk sağlar.

7 Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Sebzeler yüksek posa yoğunlukları ile midede yer tutarak daha çabuk doymamıza yardımcı olurlar. Zengin vitamin-mineral içeriğiyle beslenmenize katkı sağlayan bu besinler ayrıca zayıflama diyetlerinde görülebilecek bir sorun olan kabızlığın da çözümüne de yardımcıdır. Acıktıkça domates-salatalık-yeşillik üçlemesini tüketebilirsiniz, bu sayede atıştırma hissiniz kontrol altında olacaktır.

8 Tarçın

Kan şekerini düzenleyerek iştahı azaltır. Üzerinde yapılan çalışmaların sonucunda, tarçının özellikle şeker hastalarında kan şekeri dengeleyici bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Atrıca tarçın kolesterolü ve tansiyonu dengeler, diyette tatlı isteğini bastırmaya yardımcı olur, bu sayede kilo kontrolünüz kolaylaşır. Meyvelerinize, süt ve yoğurdunuza ekleyerek keyifle tüketebilirsiniz.