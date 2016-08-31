KIRMIZI SOĞANLI KAVRULMUŞ SEMİZOTU SALATASI

Semizotu’nu aramızda sevmeyen neredeyse yok denecek kadar azdır. Klasik yoğurtlu, zeytinyağlı semizotu salatası teklifine hayır demek olmaz. Kendisi en lezzetli salatalardan biridir, ancak artık klasiklerin biraz dışına çıkmanın vakti geldi.

Semizotu tek başına tüketildiğinde kendine has mayhoş bir lezzete sahip. Eğer daha önce denemediyseniz, ilk olarak yoğurta değdirmeden yıkadığınız bir sap semizotunu ağzınıza atın. Bu lezzetli sebzeyi daha farklı salata tariflerinde kullanarak çok daha farklı lezzetleri kolayca hayatınıza sokabilirsiniz.

Özellikle misafirlerinizi ve ilk olarak ailenizi şaşırtmak isterseniz bu pratik ve lezzetli salata tarifini denemenizi öneririz.

Malzemeler

1 Demet Semizotu

1 tatlı kaşığı Zeytinyağı

1 adet kırmızı Soğan

1 adet sarı domates

1 tutam taze karabiber

1 tutam tuz

Hazırlanışı

Semizotlarının köklerini kesin ve bol su ile yıkayın. Hijyen ve lezzet için sirkeli su ile durulayın.

Soğanları halka olacak şekilde kesin.

Domatesleri büyük parçalar halinde kesin.

Tavaya önce zeytinyağını koyun, ardından soğanları çok öldürmeden kavurun ve üzerine domatesleri ekleyin. En son semizotunu da ekleyerek kavurma işlemine kısık ateşte devam edin.

Tüm malzemeleri servis tabağına alıp üzerine kaya tuzu, karabiber ve çok az zeytinyağı gezdirip servis edin.