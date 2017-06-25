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Kinoa Tarifleri

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Yazın gelmesiyle birlikte herkesin canı taze, ferah bir şeyler çekmiyor mu? Sofralarımızı hem sağlıklı hem de yenileyici hissettiren lezzetlere açmanın vakti geldi. Soğuk kinoa salataları bence yaz menülerinde yer almak için birebir! Hem bitkisel kaynaklı proteinlerin iyi bir kaynağı olması, esansiyel aminoasitleri, antioksidanları, omega-3 yağ asitlerini ve nice vitamin ve mineralleri barındırmasıyla ününü fazlasıyla hak ediyor. İşte karşınızda kinoalı yaz salatalarına en çok yakışan birkaç öneri :

[1] Roka, ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerden  bir tutam, edamame veya Meksika fasülyesi gibi bakliyatlardan bir avuç ve birkaç tane çiğ badem/ceviz/kaju gibi bir yağlı tohum… Üzerine biraz da kurutulmuş yabanmersini serpiştirdik mi bu iş tamamdır!

[2] Bulgur yerine kinoayla tabule salatası oldukça popüler. Bence sizde bu lezzete bayılacaksınız. Tabule salatasının vazgeçilmez malzemeleri ise sulu çeri domates, salatalık, nane, maydanoz, dereotu ve süslemek için dilerseniz biraz nar taneleri ve ceviz içi katabilirsiniz.

[3] Füme somonda kinoa salatanıza eklemek için hem besleyici hem de ferahlatıcı bir seçenek. Bu ikiliye en çok yakışan eşlikçileri ise kuşkusuz avokado!  Mevsim yeşillikleri de eklendi mi tadından geçilmez.

[4] Şöyle hem besleyici hem de rengarenk bir salata yapayım derseniz size kesinlikle pancarı kullanmanızı öneririm.  Gökkuşağı görüntüsünde bir kinoa salatası için ihtiyacınız olan malzemeler; bebek ıspanak,  havuç, pancar, kişniş, nane, edamame, kabak çekirdeği, avokado ve dilerseniz biraz da frenk üzümü…

[5] Çilek, lor peyniri ve semizotunun efsanevi uyumunu tatmayan kaldı mı? Son zamanların en çok yapılan yaz salatası bu olsa gerek.  Bu salataya kinoa eklemekle hem besin değerini hem de lezzetini arttırmak mümkün.  Biraz balzamik sirke ve nar ekşisi de çok yakışır, benden demesi.

Son adım olarak haşlanıp soğumaya bırakılmış kinoamızı da salataya ekledikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz!

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45
313 shares, 45 points

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