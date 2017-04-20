Kilo Verme Sürecinde Motivasyonumuzu Nasıl Arttırabiliriz?

Kış aylarında istifini bozmadan dengeli beslenme ve spora devam edenlerin yanı sıra bazılarımız soğuk günlerin keyfini şuruplu sıcacık kahveler, bol kremalı iç ısıtan çorbalar gibi “tehlikeli” yiyecek ve içeceklerle çıkarmış olabilir. Takvimlerin nisan ayını göstermesiyle keyfine düşkünleri tatlı bir telaş sardı. Arama motorlarına “En hızlı kilo verdiren diyet” yazılmaya başlandı bile 🙂 Maalesef ki çözüm orada değil, çözüm sizde! Kilo verme sürecinizde motivasyonunuzu arttıracak birkaç küçük ipucuyu sizlerle paylaşmak isterim.

Takvim oluşturun.

Uzun süreli kilo verme süreçlerini tamamlamak bazı kişilere göre zor olabilir. Bu nedenle beslenme düzeninize uyabileceğinize inandığınız bir süre belirleyin. Kendinize ortalama 30 ile 60 günlük bir deneme süreci verebilirsiniz. Sürenin belli olması hedefinize ulaşmanızı kolaylaştıracaktır. Bu sürenin belki de uzun zamandır hayalini kurduğunuz kıyafeti giymenize vesile olabileceğini unutmayın. Takviminizi tamamladığınızda odaklanmanız gereken kaç kilo olduğunuz değil, katettiğiniz yoldur. İlerlemiş olduğunuz bu yolda önceliğiniz dengeli beslenme ve fiziksel aktivite düzeninize göstermiş olduğunuz sadakat olmalıdır.

Kıyaslama yapmayın.

Davranışlarınızı, motivasyon seviyenizi, beslenme ve yaşam düzeninizi başkalarınınkiyle kıyaslamayın. Her bireyin farklı fizyolojik ve psikolojik özellikleri bulunduğuna göre kilo verme süreci de ayrı şekillerde ilerleyecektir. Daha önce kilo verme sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış biriyseniz, önceki deneyiminizi şimdikiyle karşılaştırmayın. İki süreç arasında hayatınızda mutlaka olumlu veya olumsuz gelişmeler olmuştur. Bir önceki deneyiminizi objektif olarak değerlendirip çıkartmanız gereken dersleri saptayabilirsiniz.

İdeal ölçü belirlemeyin.

Rakamlar bazılarımız için önemli ve destekleyici olsa da bazılarımız için stres unsuru olabilir. Önemli olanın vücut ağırlığınız/ölçüleriniz olduğu inancını bu sefer bir rafa kaldırın. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir beden sizin için en idealidir. Belki de siz 36 beden giysiler giyerken değil, kaslı bir vücut yapısına sahipken harika gözüktüğünüzü düşüneceksinizdir. Kilo verme sürecinde vücudunuz sizin için elinden geleni yapacaktır, ona güvenin!

Kendinize şans verin.

Herkese verdiğiniz şansı bu sefer de kendinize vermeye ne dersiniz? Kilo verme süreçlerini aksatan en büyük nedenlerden biri de kişilerin kendilerine şans vermemeleridir. “Bu sefer de yapamayacağım.” diye düşünmek yerine “Bu sefer sonuna kadar deneyeceğim.” diye düşünün.

Kendinize kızmayın.

Yaptığı bir hareketten dolayı bir çocuğa kızıldığında çocuk o hareketi yapmaktan vazgeçer mi? İçinizdeki çocuğa sinirlenip onu azarlamak yerine ona şefkat gösterin. Ne olmuş yani canı biraz “tehlikeli” şeyler yemek istediyse… Programınızda bir aksaklık meydana geldiğinde kendinize kızmak yerine onu telafi etmenin yöntemlerini araştırın. Kendinize kızmanın motivasyon seviyenizi çok hızlı bir biçimde düşüşe geçireceğini ve bunun da zaman kaybına neden olacağını unutmayın.