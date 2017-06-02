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Kilo Kaybı mı? Yağ Kaybı mı? Sağlıklı Kilo Vermenin Adımları…

1.6k
103
1.6k shares, 103 points
Kilo Kaybı mı? Yağ Kaybı mı? Sağlıklı Kilo Vermenin Adımları…

   Gün içinde kaç defa tartılıyorsunuz ? Tartıda gördüğünüz sonuç sizin için ne kadar önemli ? Gerçekten sadece tartıda ki rakamsal değişim vücut kompozisyonunuzla ilgili bir takım değerleri vermeli mi ? 

Kilo denetim sürecinde olanlar için her sabah tartıya çıkmak korkulu bir süreç haline gelebiliyor. Bunu aslında kişinin kendisi yapıyor çünkü kilo verme sürecinde tartıda beliren sayılara fazla anlam yükleme algısı gelişiyor. Her sabah tartılmak bile fazla bulunurken, gün içinde 2 belki de 3 kez tartılmak sağlıksız bir şekilde kilo verme yoluna sürüklüyor. Bunun önüne geçebilmenin ilk anahtarı ise hızli kilo verebilme düşüncesinden ziyade sağlıklı, etkili ve kalıcı kilo verebilme düşüncesini benimsemek.

Hızlı kilo kayıplarında yapılan en büyük hata tek yönlü beslenme. Hızlı kilo vermek için yapılan düşük kalorili diyetlerin, genelde karbonhidrat açısından fakir ve protein yönünden zengin olduğunu görüyoruz. Alınan az kalorinin yanında karbonhidrat tüketiminin de çok az olması, kan şekeri seviyesinin sürekli düşük seyretmesine yol açıyor. Bu durum açlık hissinin artmasına götürüyor. Zaman zaman çok daha ileri seviyelere gelmesine, sinirlilik, halsizlik ve yorgunluğun görülmesine neden oluyor. Açlık halinin daha da uzaması durumunda kişide konsantrasyon yetersizliği, zihinsel bulanıklık hatta efor gerektiren işler yapılırken bayılmalar görülebiliyor.

    Kas kaybının minimuma indirilerek, yağ yakımının arttırıldığı olması gereken duruma ise “sağlıklı kilo kaybı” deniyor ve ayda 2-4 kilogram arası hedefleniyor. Her gün tartıda değişim olmaksızın, kişinin yağ kütlesinde düşüş olabiliyor. Bu da bizlere aslında tartıda ki sayının çok önemi olmadığını ortaya koyuyor. Peki sağlıklı kilo verebilmenin yolu hangi adımlardan geçiyor?

 

1/Günlük 2-2.5 litre su tüketilmeli !

2/Haftada en az 3 gün 40-45 dakika fiziksel aktivite yapılmalı

3/Günde 6 öğün beslenmeli (3 ana ve 3 ara öğün)

4/Herhangi bir destekleyen hastalık olmama durumunda (hipertansiyon, kalp rahatsızlığı gibi…) günde 2 fincan yeşil çay tüketimi

5/Ikinci beyin olarak kabul edilen bağırsağınızın sağlıklı bir şekilde işlevine devam edebilmesi için probiyotiklerden destek alınmalı (kefir, kefir loru, boza vb.)

6/Yatmadan minimum 4 saat önce akşam yemeği, minimum 2 saat önce ise son ara öğün olan gece ara öğünü yapılmalı

7/Haftada 1 kez aynı gün ve saatte tartıya çıkılmalı

8/Haftada 2 defa mutlaka balık yenmeli

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1.6k
103
1.6k shares, 103 points

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