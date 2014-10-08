KİLO ALMANIZA NEDEN OLAN SMOOTHIE HATALARI

Son zamanlarda trendi yükselen sıvı diyetlerinden ya da blender aldıktan bir süre sonra kahvaltınızın yerini tutacak pratik içecek tarifleri denemeye başlamış olabilirsiniz. Hatta farklı içecekleri deneme tutkusu sizde katı bir şey atıştırma durumunu bile unutturmuş olabilir.

Uzun zamandır bu şekilde beslenmenize rağmen hala beklediğiniz kilo düşüşünü göremediniz mi? Belki de bir yerlerde hata yapıyorsunuzdur. İşte kilo almanıza neden olan içecek karışımı hataları

Lif Eksikliği

Zayıflamanın anahtarı olan diyet lifi, günlük beslenmenizde mutlaka olması gereken öğelerden biri. Besinlerden aldığınız lif, sindirimi yavaşlatarak sizi çok daha uzun süre tok tutmaya yardımcı. Meyveler de lif içermekte; ancak bütün meyveler eşit lif içeriğine sahip değil. Mümkün olduğunca lif içeriği yüksek meyvelerden tercih ederseniz, uzun süre tok kalma şansınız o kadar fazla olacak. Muz, içeceklerde en sık kullanılan meyvelerden biri; ancak maalesef 1 adet orta boy muzun yarısı sadece 1.4 gr lif içeriğine sahip. İçeceğinizi; kırmızı meyveler, kıvırcık, avokado, kivi, armut, fasulye, yulaf ezmesi, chia tohumu ve bitki bazlı protein tozları gibi lif içeriği yüksek malzemelerden oluşturarak günlük hedefinize ulaşabilirsiniz.

İçeceğinizin en az 10 gram lif içermesine dikkat edin.

Protein Problemi

İçeceklerinize yeşil yapraklı sebzelerden bol bol ekliyorsanız doğru yoldasınız . Emin olun vücudunuz bol lifli ve besin değeri yüksek bu sebzeleri kullandığınız için size minnettar olacak. Ancak içeceğinizi sadece sebzelerle doldurmanız vücudunuz için yeterli değil. Vücudunuzun yeterli enerji üretebilmesi ve sizi yüksek kalorili atıştırmalıklardan koruması için bir miktar proteine de ihtiyacı var. İçeceğinize; yağsız süt veya soya sütü ( 1 bardak badem sütü 1 gram protein içerdiği için uygun bir tercih olmayacaktır), yağsız yoğurt, lor peyniri, protein tozu, yumuşak tofu, fasulye, yer fıstığı veya yer fıstığı ezmesi ekleyerek, en az 10 gram protein içermesini hedefleyebilirsiniz.

Meyvelerin Miktarına Dikkat Edin

Bol meyveli, soğuk içeceğinizi yudumlarken kocaman 1 dilim pastadan çok daha sağlıklı bir seçim yaptığınızı düşünebilirsiniz. Ancak her ne kadar meyveler, yararlı besin öğeleri ve yüksek miktarda lif içerse de bu, onların kalori içermediği anlamına gelmiyor. Bardağınızı 5 farklı meyve ile doldurmanız 500 veya daha fazla kalori anlamına gelebilir. Meyveler doğal şeker içerdiği için vücudunuz onları çok daha hızlı bir şekilde sindirir. Bu yüzden bol meyveli bir içecekten sadece 1 saat sonra kendinizi açlık kramplarıyla baş başa kalmış bir şekilde bulabilirsiniz. İçeceğinizi hazırlarken; yağsız süt, soya sütü, yağsız yoğurt, protein tozu, yumuşak tofu, fasulye, yerfıstığı veya yerfıstığı ezmesi gibi protein kaynaklı besinlerden yararlanmaya özen gösterin. Böylece kan şekeriniz dengeli yükselir ve uzun süre tok kalabilirsiniz.

Ekstra Kalori Alımını Sınırlayın

Eğer meyveli bir içecek hazırlıyorsanız, içeceğinize 1 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu katmanız size sadece fazladan 60 kalori getirecek. İçeceğinizin tadını en doğal yoldan elde etmeye çalışın. Eğer bir türlü baskılayamadığınız tatlı ihtiyacınızı içeceğinizle söndürmek istiyorsanız; meyveli süt/yoğurtlardan veya gerçek meyvelerden yararlanabilirsiniz. Bu seçenekler yeterli gelmiyorsa içeceğinizi biraz tarçın veya karanfil ile tatlandırabilirsiniz. Unutmayın içeceğinize eklediğiniz her ekstra şeker, tat tomurcuklarınızın şekere olan hassasiyetini azaltacak ve siz gün geçtikçe daha fazla şeker kullanmak isteyeceksiniz.

Yiyeceğin Sağlıklı Olması Kalori İçermediği Anlamına Gelmiyor

Genellikle bir ürünün light veya sağlıklı olduğunu duyduğumuzda, onun kalori içerdiği aklımıza gelmiyor. Ancak durum pek de düşündüğümüz gibi değil. Sağlıklı yiyecekler de aşırı miktarda tüketildiklerinde kilo alımına sebep olabilir. Avokado, hurma, fındık ve benzeri kuruyemişler, yerfıstığı ezmesi, yoğurt, meyveli süt, taze sıkılmış meyve suları, yulaf, meyveler ve daha birçok besin yüzlerce kalori içeriğine sahip. Bu yararlı malzemeleri bol keseden kullanma fikrinden uzaklaşın ve içeceğinizin size kilo aldırmasını istemiyorsanız her birini uygun ölçülerde kullanın.

Ölçülere Dikkat Edin

Blenderınız oldukça büyük olabilir ve siz bu blenderı aklınıza gelen her türlü yararlı yiyecekle tıka basa doldurarak dünyanın en lezzetli içeceğini hazırlayabilirsiniz; fakat 600 kalorilik bir farkla! Malzemeleri göz kararı koymak yerine ölçerek koymanız, içeceğinizin kalorisini kontrol etme konusunda size yardımcı olacak. Fazla kalori alımından uzak durmak ve içeceğinizin gerçekten size iyi geldiğini görmek istiyorsanız, ideal ölçülere sadık kalmaya özen gösterin.

İçeceğinizin Kalorisine Dikkat

Spor sonrasında protein ve karbonhidrat ihtiyacınızı karşılamanız önemli ve vücudunuzun bu ihtiyacını hazırladığınız muhteşem bir içecekle tamamlayabilirsiniz. Ancak bu içeceğin ara öğün yerine geçtiğini unutmamalısınız. Her ne kadar bir ara öğün ortalama 150 kalori içerse de, hazırladığınız içecekler bu sayının 2 katı kadar kalori içeriyor olabilir. Ekstra kalori alımına son vermek istiyorsanız, içeceğinizi ihtiyacınız olan malzemelerin yarısını kullanarak hazırlayın. Böylece fazladan aldığınız kalorileri keserek, içeceğinizi ara öğün yerine tüketebilirsiniz.