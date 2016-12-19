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Monthly Fitness Topluluğu
SAĞLIKLI BESLENME

Kilo almak İçin 10 Etkili Öneri

Cansu Yalçın
Yazı Cansu Yalçın
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1 Öğün Sayısını Arttırın

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Kilo almak için ilk adım, 1 günde tükettiğiniz öğün sayısını arttırmaktır. Örneğin günde 2 öğün tüketiyorsanız bunu 2’den 4’e, sonrasında 4’ten 6’ya arttırın. (Birden arttırmak yerine bu şekilde yavaş yavaş arttırırsanız, daha kolay alışacaksınız.)

2 Sağlıklı Yiyecekler Tüketin

saglikli-yiyecekler-tuketin

“Sağlıklı” kilo aldığınızdan emin olun! Sağlıklı yiyecek ve içeceklerin tüketimini arttırın. Koruyu ve katkı maddesi içeren hazır gıdalardan uzak durun.

3 Karbonhidrat Tüketin

karbonhidrat-tuketin

Karbonhidrat içeren yiyecekler kilo almanıza yardımcı olacaktır. Tam tahıl ekmek, makarna, kurubaklagiller, sebzeler ve meyveler her öğününüzde olmalı!

4 Protein Tüketin

protein-tuketin

Kilo almada amaç, yağlarımız değil kaslarımızı arttırmak olmalıdır. Bunun içinde protein almayıda ihmal etmememiz gerekir. Balık, et, tavuk, hindi gibi protein kaynaklarını her gün tüketmemiz gerekir.

5 Tatlı Tüketin

tatli-tuketin

Yemekten sonra tatlı ye! Bu kural sadece aldığınız kaloriyi arttırmanızı sağlamayacak, aynı zamanda ana yemeğinizi bitirmeniz için sizi teşvikde edecektir.

6 Geç Öğün

gece-ogunu

Kendinize “uyku öncesi öğünü” koyun. Vücut uyku sırasında da kalori yakar. Uyumadan önce bu enerjiyi vücudunuza verin. Canınınız yemek istemiyor ise bu öğün sadece bir meyve veya bir sıcak çikolatadan ibaret olabilir. Ama yinede hiç öğün yapmamaktan iyidir!

7 Kardiyo Egzersizleri Yapmayın

kardiyo-egzersizleri-yapmayin

Kardiyo egzersizlerinden uzak durun! Kardio egzersizleri kilo vermenize neden olur. Bunun yerine kaslarınızı arttırmanızı sağlayacak egzersizlere yönelin.

8 Atıştırmalık Taşıyın

atistirmalik-tasiyin

Her zaman yanınızda atıştırmalık taşıyın! Öğün aralarında aklınıza geldikçe atıştırmalık tüketin.

9 Doğru Sürede Yemek Yiyin

dogru-surede-yemek-yiyin

Yeterli ve etkili şekilde beslenin! 1 öğünü 1 saate yayarak bitirmeyin. Tam tersi şekilde büyük parçalar şeklinde hıphızlı bir tüketim de gerçekleştirmeyin. Doğru sürede, güzelce çiğneyerek bitirin. Böylelikle sindirim ve hazımsızlık sorunuyla karşılaşmazsınız.

10 Egzersiz Yapın

egzersiz-yapin

Haftada en az 1-2 gün egzersiz yaparak, vücudunuzun şeklini bozacak şekilde kilo almayı engelleyin!

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