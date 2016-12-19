Kilo almak İçin 10 Etkili Öneri

1 Öğün Sayısını Arttırın
Kilo almak için ilk adım, 1 günde tükettiğiniz öğün sayısını arttırmaktır. Örneğin günde 2 öğün tüketiyorsanız bunu 2’den 4’e, sonrasında 4’ten 6’ya arttırın. (Birden arttırmak yerine bu şekilde yavaş yavaş arttırırsanız, daha kolay alışacaksınız.)
2 Sağlıklı Yiyecekler Tüketin
“Sağlıklı” kilo aldığınızdan emin olun! Sağlıklı yiyecek ve içeceklerin tüketimini arttırın. Koruyu ve katkı maddesi içeren hazır gıdalardan uzak durun.
3 Karbonhidrat Tüketin
Karbonhidrat içeren yiyecekler kilo almanıza yardımcı olacaktır. Tam tahıl ekmek, makarna, kurubaklagiller, sebzeler ve meyveler her öğününüzde olmalı!
4 Protein Tüketin
Kilo almada amaç, yağlarımız değil kaslarımızı arttırmak olmalıdır. Bunun içinde protein almayıda ihmal etmememiz gerekir. Balık, et, tavuk, hindi gibi protein kaynaklarını her gün tüketmemiz gerekir.
5 Tatlı Tüketin
Yemekten sonra tatlı ye! Bu kural sadece aldığınız kaloriyi arttırmanızı sağlamayacak, aynı zamanda ana yemeğinizi bitirmeniz için sizi teşvikde edecektir.
6 Geç Öğün
Kendinize “uyku öncesi öğünü” koyun. Vücut uyku sırasında da kalori yakar. Uyumadan önce bu enerjiyi vücudunuza verin. Canınınız yemek istemiyor ise bu öğün sadece bir meyve veya bir sıcak çikolatadan ibaret olabilir. Ama yinede hiç öğün yapmamaktan iyidir!
7 Kardiyo Egzersizleri Yapmayın
Kardiyo egzersizlerinden uzak durun! Kardio egzersizleri kilo vermenize neden olur. Bunun yerine kaslarınızı arttırmanızı sağlayacak egzersizlere yönelin.
8 Atıştırmalık Taşıyın
Her zaman yanınızda atıştırmalık taşıyın! Öğün aralarında aklınıza geldikçe atıştırmalık tüketin.
9 Doğru Sürede Yemek Yiyin
Yeterli ve etkili şekilde beslenin! 1 öğünü 1 saate yayarak bitirmeyin. Tam tersi şekilde büyük parçalar şeklinde hıphızlı bir tüketim de gerçekleştirmeyin. Doğru sürede, güzelce çiğneyerek bitirin. Böylelikle sindirim ve hazımsızlık sorunuyla karşılaşmazsınız.
10 Egzersiz Yapın
Haftada en az 1-2 gün egzersiz yaparak, vücudunuzun şeklini bozacak şekilde kilo almayı engelleyin!
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