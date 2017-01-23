Hey! Şekersiz olduğu kadar tatlı ve fudge dediğimiz ağız sulandıran cinsten yumuşak çikolatalımsı bir tiple tanışmak ister misin? Hem sağlıklı hem de lezzetli bir tatlı yiyerek tatlı ihtiyacını karşılayabileceğin gibi kan şekerinin dengesiyle de boş yere oynamaman münkün. E hadi o zaman tarifi benden yapması senden; 🙂

Keçi Boynuzlu Kek tarifi için malzemeler şöyle;

2 orta boy fincan öğütülmüş keçi boynuzu unu

1 yemek kaşığı hindistan cevizi şekeri

1 küçük boy olgunlaşmış muz

1 tam yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı kaju ezmesi(herhangi bir nut butter da olabilir)

1 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

1 tatlı kaşığı keten tohumu

Tüm malzemeleri kıvam alıncaya kadar yoğurun. Borcam gibi bir fırın kabına yerleştirip önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15-20 dk kadar pişirin. İçinin kıvamının hafif yumuşak kalması için fırında çok fazla tutmamaya çalışın. Minik bir dilimi tatlı krizlerine birebir olabileceği gibi spordan önce enerjini fulleyip, performansını da arttıracaktır. Afiyet enerji olsun!!