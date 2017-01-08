Kaş Tasarımı Hakkında Merak Ettikleriniz

Kaş tasarımı, yüzün ifadesini değiştirir ve bakışlara anlam katar. Bundan ötürü her kaş kendine özgü olmalıdır. Peki doğallığı kaybetmeden kaş alımında nelere dikkat edilmelidir?

Öncelikle bir çoğumuzun şikayetçi olduğu batık ve kırıkların oluşmaması için kaşlar on beş ila yirmi günde bir kılın çıkış yönünde kemik hattını takip edecek şekilde alınmalıdır. Kaş alımı kadar kaşın bakımı da önemlidir, özellikle karma ciltlerde kaş temizliğine özen gösterilmediğinde kıl köklerinde biriken yağlar gözenekleri genişleterek kıl köklerini zayıflatır ve kaş dökülmelerine neden olur. Kaş dökülmesine neden olan diğer etkenler de aşırı stres ve ergenlik döneminde ciltte meydana gelen aşırı yağlanmadır. Kaşlarımızı güçlendirmek için yatmadan önce düşük ph’li yüz temizleme jeli veya şampuanla masaj yaparak yıkamak gerekir. Ayrıca E vitaminli ürünler ve de özellikle saf vazelin ile yatmadan önce çok az miktarda masaj yaparak uygulanabilir. Badem yağı gibi sıvı yağlar gözenekleri tıkadığı için kıl köklerini zayıflatıp kaş dökülmelerine neden oluyor bu nedenle kullanımını tavsiye etmiyorum. Badem yağı gibi sıvı yağların tek faydası kaşın hızlı uzamasını sağlamasıdır. Bir diğer bakım gerektiren konu ise kaşlarımızdaki belirsiz ve güçsüz kıllardır. Bu tür kılları bitkisel kaş boyaları ile boyayıp güçlenmelerine yardımcı olabileceğimiz gibi daha belirgin bir görünüme de kavuşturabiliriz. Kimyasal kaş boyalarını ve kaş açıcılarını tavsiye etmiyorum, çünkü kaş uzadığında kıl üzerinde iki renk oluşuyor ve bu kimyasallar kıl köklerine zarar verebileceğinden kaş dökülmelerine neden oluyor.

Hatalı ve sık kaş alımından dolayı küstüğünü ya da çıkmadığını düşündüğümüz kaşlar, profesyonel bir kaş tasarımcısı ile yeniden doğru bir şekilde tasarlanabilir; üç ila altı ay arasında boş alanlardaki kıllar yeniden uzamaya başlar, hala boşluklar var ise kalıcı makyaj yardımı ile boşluklar doldurulabilir. Ayrıca kaş üzerindeki yara izlerini de kalıcı makyaj ile estetik bir görünüme kavuşturabiliriz. Kaştaki boşlukları kaş kalemi ile doldurmak kıl köklerini tıkayıp köklerin nefes almasını engelliyor ve kılların dökülmesine neden oluyor. Kaş düşüklüğüne neden olmamak için kaşın üst kısımları alınmamalı ve gerekmediği sürece kesim işlemi yapılmamalıdır. Doğru şekilde tasarlanmış kaşlar ile yüzdeki yorgun ifade ortadan kalkar, yüzümüze canlılık gelir, şaşkın görünümlü bakışlar düzelir. Ayrıca doğru alınmış kaşlar yüzümüzü yer çekiminden yukarı çeker, yüzümüzde botoks etkisi yaratır, daha genç gösterir. Yüzümüzü tanıyıp neye ihtiyacımız olduğunu bir uzman yardımıyla keşfedelim.

Erkekler için de kaş tasarımı yapmak mümkün. Yoğun görünümlü kaşlardan dolayı yüz hatlarındaki yorgun ve baygın ifade iyi bir kaş tasarımı ile daha genç hale getirilebilir. İğneli epilasyon yardımı ile profesyonel kişilere yaptıracağınız işlem ile tasarlanan kaşların şeklini kalıcı hale getirebilirsiniz.

Etkili bakışlara sahip olmak için kusursuz tasarlanmış kaşlara ihtiyacımız vardır.