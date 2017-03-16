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Kakaolu ve Tarçınlı Yulaf Ezmesi

Yağmur Turan
Yazı Yağmur Turan
782
67
782, 67 puan
Kakaolu ve tarçınlı yulaf ezmesi

Akıllara en çok takılan sorunlardan biri yulafı nasıl pişirmeliyim ? Çok lezzetsiz gibi gözüken bu tatsız şeyi nasıl aşırı lezzetli ve sağlıklı hale getirebilirim ? Aslında bir kez o kıvamı ve tadı yakalayınca bırakman senin için de çok zor olucak benden demesi.. 🙂 Özellikle yoğun ve acelen olduğu zamanlar hem gözünü hem mideni hem de tatlı krizlerini önlemen mümkün. Diğer yulaf ezmelerinin aksine benim en çok tercih ettiğim ve sevdiğim Kakaolu-Tarçınlı yulaf ezmesi..Hem pratik hem besleyici hem de tatlı ihtiyaçlarında benim için çook tatmin edici oluyor.

Kakaolu ve tarçınlı yulaf ezmesi - yağmur turan

Malzemeler;

  • 4-5 yemek kaşığı yulaf
  • ½ su bardağı su
  • ½ su bardağı süt
  • (Dilersen sadece 1 su bardağı süt ile de yapabilirsin tadı daha
  • yumuşak ve tatlı olur 🙂 )
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 tatlı kaşığı kakao

Yapılışı;

Bütün malzemeleri bir minik tava ya da tencereye koyup kıvam alana kadar güzelce karıştırıyoruz.Eğer yulafınızı biraz buzdolabında soğutup yemeyi düşünüyorsanız o zaman kıvamı biraz sulu bırakmanızı tavsiye ederim çünkü dolapta yulaf suyu/sütü çekip şişer.Direk sıcak sıcak yemek isterseniz de kaynayana kadar pişirip puding kıvamı oluşturabilirsiniz.Üzerini dilediğiniz malzeme ile tatlandırabilir ve süsleyebilirsiniz.Bana sorarsan bu yulaf ezmesine en çok yakışanlar,muz,böğürtlen,frambuaz,yer fıstığı ezmesi ve hindistan cevizi derim.Afiyetle !!!

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782
67
782, 67 puan

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