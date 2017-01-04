Kahve Çeşitleri ve Kalorileri

Her gün sıklıkla tükettiğimiz kahve çeşitleri sanıldığı kadar masum mu? Kalorileri ve nasıl yapıldıklarını merak ediyorsanız tam size göre bir içerik.

1 Filtre Kahve

Az çekilmiş iri parçalı kahvelerin kaynar su ile filtreden geçirilerek demlenmesiyle yapılır. Genelde sade olarak tüketilir. Dünya’da en çok tercih edilen kahve çeşidi de filtre kahvedir.

Kalori: 5 Kkal

2 Espresso

Çok fazla çekilmiş kahvenin kaynama derecesine yakın sıcaklıktaki yüksek basınçlı su ile kısa sürede demlenmesiyle yapılır. Dolayısı ile içimi yoğun ve serttir.

Kalori: 5 Kkal

3 Americano

Espresso’nun tadı yoğun gelen kişiler için, içine sıcak su katılara yumuşatılmış versiyonudur. Americano hazırlarken, Espresso’nun yukarısındaki köpüğü kaybetmemek için sıcak suyun içerisine Espresso’yu dökebilirsiniz.

Kalori: 17 Kkal

4 Espresso Macchiato

Espresso’yu biraz yumuşatarak içmek isteyenler için üzerine süt köpüğü eklenerek hazırlanmasıyla yapılır. Genelde karamel, çikolata gibi şuruplar eklenilerek tercih edilir. Karamel Macchiato gibi şurup eklenmiş Macchiato’ların kalorisi oldukça yüksek olabilmektedir.

Kalori: 269 Kkal (Tam Yağlı Süt)

Kalori: 193 Kkal (Yağsız Süt)

Kalori: 207 Kkal (Soya Sütü)

5 Espresso Con Panna

Espresso’nun üzerine krema eklenerek yapılır. Kremanın yağ içeriğinden dolayı biraz ağırdır, akşamları içilmesi pek önerilmez.

Kalori: 40 Kkal

6 Flat White

Espresso’nun üzerine süt eklenerek yapılır. Günün her saati içilebilecek yumuşaklıktadır.

Kalori: 130 Kkal (Yağsız Süt)

7 Latte

Americano’nun üzerine süt köpüğü ve daha bol süt eklenilmesiyle yapılır. İçimi son derece rahattır.

Kalori: 223 Kkal (Tam Yağlı Süt)

Kalori: 131 Kkal (Yağsız Süt)

Kalori: 148 Kkal (Soya Sütü)

8 Cappuccino

Americano’nun üzerine süt ve daha bol süt köpüğü eklenilmesiyle yapılır. Latte ile farkı içerdikleri süt ve süt köpüklerinin miktarlarıdır. Cappuccino, Latte’den daha sert içimli bir kahvedir.

Kalori: 136 Kkal (Tam Yağlı Süt)

Kalori: 82 Kkal (Yağsız Süt)

Kalori: 92 Kkal (Soya Sütü)

9 Mocha

Espresso’ya krema, süt ve çikolata şurubu eklenmesiyle yapılır. Özellikle çikolata şurubu ve kremadan dolayı kalorisi oldukça yüksek olabilmektedir. Tadı son derece tatlıdır.

Kalori: 353 Kkal (Tam Yağlı Süt)

Kalori: 277 Kkal (Yağsız Süt)

Kalori: 291 Kkal (Soya Sütü)