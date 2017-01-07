Kahvaltılık Dolma Biber - Monthly Fitness

Besin Değerleri

186 Kalori/Porsiyon

14.6 gram Protein

4 gr Lif

9.4 gram Yağ

12.1 gram Karbonhidrat

Kahvaltılık Dolma Biber Tarifi

Malzemeler

2 biber (İstediğiniz renk seçiminde)

4 yumurta

1 su bardağı mantar

1 su bardağı brokoli

¼ çay kaşığı pul biber

Çok az karabiber ve tuz

Hazırlanışı

Fırını 175 derecede önceden ısıtın. Seçtiğiniz sebzelerden birini atın. Orta boy bir kapta yumurta, tuz, karabiber, pul biber ve sebzeleri karıştırın.Renkli biberleri eşit yarıya kesin.

Minik bir ipucu: Simetrik ve biraz düz kenarlı biberler almayı deneyin(bu pişirme esnasında ısının dengelenmesini kolaylaştırır).

Biberlerin içini harcınızı eklemek için temizleyin.Her biber yarımına yumurta / sebze karışımının dörtte birini boşaltın ve kalan herhangi bir boş alanı doldurmak için kalan taze sebzelerden ekleyebilirsiniz. Biberleri yağlı kağıda koyup yaklaşık 35 dakika pişirin. Pratik olduğu kadar aceleniz olduğu günler için tam bir kurtarıcı 🙂

Afiyet sağlık olsun!!