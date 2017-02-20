Kafein ve egzersiz üzerine etkisini araştıran birçok çalışma vardır; ancak bu çalışmaların çoğunlukla kalp rahatsızlığı olmayan atletlerde yapıldığını ve herhangi bir sağlık problemi olan bireylerde uygulanmaması gerektiğini hatırlatarak yazıma başlıyorum. 🙂

Kafein; kahve çekirdekleri, kola cevizi, kakao, yerba mate, guarana, çayların ve daha en az 63 çeşit bitkinin özütünden meydana gelen doğal bir bileşendir. Kafein sindirimden yaklaşık 30-60 dakika sonra vücudumuzda emilmeye başlar, sonrasında da vücutta depolanmaz atılır. Yapılan çalışmalar orta düzeyde kafein alımının (300 mg = yaklaşık 3-4 fincan kahve ya da 5-6 büyük bardak çay) yetişkinler için güvenli olduğunu söylemekte ve çocuklar, hamile veya yaşlı bireylerde günlük alım dozunun çok daha farklı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, kafeine duyarlıklık kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Kafeini kısaca tanımış olduk şimdi gelelim egzersiz üzerindeki etkilerine 🙂

Uluslararası Sporcu Beslenmesi Topluluğu’na Göre Kafeinin Egzersiz Üzerindeki Etkileri :