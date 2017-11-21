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Jaybird, İki Yeni Kulaklık Modeli İle Türkiye’de!
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Jaybird, İki Yeni Kulaklık Modeli İle Türkiye’de!

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Jaybird, 2006’dan bu yana, profesyonel koşucular, açık hava atletleri ve fitness meraklıları için sporcu Bluetooth® kulaklıkarı üretiyor.

Sporcu kulaklıklarıyla öne çıkan JaybirdFredoom 2 ve X3 modelleriyle Türkiye pazarına girdi. Jaybird kulak içi kulaklıkları, müziğin yalnızca iç mekânlarda değil, dışarıdaki her türlü aktivitede de yanında olmasını isteyenlere hitap ediyor. Kulaklık askılarındaki ayarlanabilir klipsleri bir araya getiren Speedfit teknolojisiyle yenilenen Freedom 2, kulaklara kolayca oturabilen formuyla, kullanım kolaylığı ve konfor sunuyor.

Sporculardan alınan geri bildirimlerle tasarlanan ürünler, güçlü sesi, su geçirmezlik, tere karşı dayanıklılık ve uzun şarj süresiyle koşuculara ve tüm dış mekan aktivitelerine uyum sağlıyor. Ürünler bu özelliklerinin yanında şık tasarımları, hafif ve kompakt formlarıyla da dikkat çekiyor. Jaybird’ün mobil uygulaması “MySound” ile cihazların ses ayarı kişiye göre özelleştirilebiliyor. Uygulama aynı zamanda diğer sporcuların kaydettiği ses ayarlarını deneme şansı da tanıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Logitech Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Uyar, “Son 10 yıldır, müziği dinleme şeklimiz radikal şekilde değişti ve değişmeye devam edecek. Artık, müzik bizimle beraber her yerde. Her gün farklı ortamlarda müzik dinleyen insanlarla karşılaşıyoruz. Jaybird, aktif sporcular ve müziğin gücünü sporuna yansıtmak isteyenler için ürün tasarlamak gibi harika bir amaçla işe koyulmuş. Bu anlamda kullandığı teknolojiden, geliştirdiği ürünlerden ve pazarlama faaliyetlerinden oldukça etkilendik. Jaybird’ün yarattığı doğru ürünlerle, müzik sizi sporunuzda da takip ediyor.” dedi.

Jaybird ürünlerinden FREEDOM 2’nin, Turkcell; X3’ün ise D&R ve Wepublic mağazalarında 599 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunulması bekleniyor.

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