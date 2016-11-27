Jack Wolfskin İle Kışlar Artık Daha Hareketli ve Heyecanlı Geçecek!

Outdoor pazarının dev markası Alman Jack Wolfskin, yeni sezon koleksiyonunu macera dolu bir etkinlik ile tanıttı.

Olgar Şirketler Grubu bünyesine katılan outdoor pazarının dev markası Jack Wolfskin, sonbahar kış sezonu için macera ve outdoor sporları meraklılarının ilgisini çekecek bir koleksiyon hazırladı. “En büyük kazanım deneyimdir” inancıyla yola çıkan marka, yeni sezon koleksiyonunu Uniq Xtreme Adventures’ta farklı bir etkinlik ile görücüye çıkardı.

Macera seven özgür ruhlar için hazırladığı koleksiyonda konfor, kalite ve dayanıklılığı bir araya getiren Jack Wolfskin’in bu sezon en çok öne çıkan ürünleri arasında ‘3 in 1’ montlar ilk sırada yer alıyor. Hem nefes alan hem de su ve rüzgar geçirmeyen dış yüzeye sahip montlar, aynı zamanda havayı izole eden iç yapısıyla ısı yalıtımına destek oluyor.

Nefes alan yüzeyi ve yüksek hareket özgürlüğü sağlayan yapısıyla dikkat çeken softshell’ler daha fazla konfor ve daha fazla performans imkanı sunuyor. Farklı renk seçenekleriyle her zevke hitap eden softshell’ler de rüzgar geçirmeyen yapıya sahip.

Rengarenk çanta koleksiyonu, farklı iç hacim seçenekleri ve su geçirmez özelliği sayesinde doğa ile iç içe yaşayanların ve günlük hayatın vazgeçilmezi olacak.

Maceracı ruhları konforla buluşturan ve çok amaçlı kullanılabilen Jack Wolfskin koleksiyonlarına SPX mağazalarından, Jack Wolfskin yetkili satış noktalarından ve spx.com.tr adresinden ulaşılabilirsiniz.