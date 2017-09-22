İştah Kontrolü Sağlamada En Sık Yapılan Hatalar

İştah kelime anlamı olarak açlık durumunun tetiklediği yemek yeme isteği olarak tanımlanmaktadır. Vücutta açık- tokluğu düzenleyen ve iştah kontrolü sağlayan 2 hormon ghrelin ve leptin hormonlarıdır. Ghrelin hormonu vücutta iştahı destekleyen ve açlık ataklarına neden olan bir hormon iken tam tersi olarak leptin iştah kontrolünde rol oynar. Obez bireylerde genelde artmış ghrelin seviyeleri ve leptin hormonuna karşı direnç durumu gözlenmektedir.

Kilo kaybı sürecinde çoğumuzun en zorlandığı nokta iştah kontrolü olabiliyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları, kan şekerindeki dengesizler ve tiroid hormonları bireyin iştahının dengelenmesinde oldukça etkilidir. Buna ek olarak, uzun açlık sebebiyle beyinde iştah reseptörleri artar bunun sonucunda kontrolsüz iştah ve tıkınırcasına yemek yeme davranışıyla karşı karşıya kalırız. Besinin görüntüsü kokusu bizi cezbetmeye yeter de artar bile. İştah kontrolü amacıyla bazen farkında olmadan veya biliçsizce birtakım yanlışlara düşüyoruz.

Bunlardan en önemlileri

[1] Çok hızlı yemek yemek

En sık rastlanan hatalardan biri olan besinleri çiğnemeden yutma durumu beyne tokluk sinyalinin ulaşmasını engellemektedir.

[2] Glisemik Endeksi Yüksek Olan Karbonhıdrat Tüketimi Kan şekerini çok hızlı yükselten sofra şekeri türevi karbonhidrat tüketimi kan şekerinde ani dalgalanmalar yaratarak iştah kontrolünü zorlaştırmaktadır

[3] Çok Düşük Kalorili – Şok Diyetler

Uzun süreli uygulanan açlık diyetleri beyinde iştah reseptörlerinin sayısını artırarak kontrolsüz iştaha sebep olmaktadır.



[4] Beslenmede kurubaklagillere yer vermemek

Yapılan çalışmalar, düzenli ve yeterli miktarda kurubaklagil tuketiminin istahi arttiran ghrelin hormone düzeylerini azalttiigini göstermektedir

[5] Yeterli su tüketmemek

Yanlış inanış şudur kı su içersem kılo alırım. Yeterli su tüketimi iştah kontrolünde çok ciddi bir etmendir.

[6] Ara Öğün Tüketmemek

Bazılarımız gün içinde enerji alımını arttırmak adına öğün aralarında sağlıklı atıştırmalık tüketmemekte ve buda daha sonrasında özellikle akşam yemeği ve sonrasında sanki doymak nedir bilmeden yemek yerken buluyoruz kendimizi. Dolayısıyla iştahı dengelemek adına sağlıklı atıştırmalıkları ihmal etmemeliyiz.

[7] Büyük tabak ve kase kullanmak

Geniş tabak – kase kullanan bireylerde tabağı doldurmak adına daha fazla besin tüketimine sebep olmakta sonucunda bireylerde iştah kotrolünü zorlaştırmaktadır.

[8] Tv karşısında veya çalışırken yemek yemek

Yapılan en sık yanlışlardan biri. Birşeyler ile uğraşırken yemek yemek , besinler tüm duyu organlarıyla anlgılanmadan tüketildiğinden ( görme- koklama vb.) bireyler doyup doymadıklarını anlayamamaktadır.

[9] Düzensiz Uyku Yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki yeterli ve düzenli uyku iştahı baskılamakta dolayısıyla iştah kontrolünde sorun yaşıyorsanız uyku düzeninizi sorgulamanızda fayda var.



[10] Sağlıklı beslenme programında yağlara hiç yer vermemek

Kilo kaybı ve alınan enerji miktarını azaltma adına bazı bireyler yağın aşırı kısıtlı hatta hiç olmadığı beslenme programları uygulamakta bu durum ise bireyleri yağın tok tutucu özelliğinden yararlanmayı engellemektedir. Zeytin, ceviz, avokado gibi sağlıklı yağların dengeli tüketimi iştah kontrolünü kolaylaştırmaktadır.

[11] Haraketsiz Yaşam Tarzı

Artık biliyoruz ki fiziksel aktivite bireylerin iştah kontrolünde çok önemli. Orta dereceli fiziksel aktivite bireyin yaşa tarzına eklenerek yemek yeme atakları engellenebilmektedir.

[12] Olumsuz duygu durumunda şekerli ve yağlı besinlere saldırmak

Duygusal açlık dediğimiz durumda bireyler, yaşadığı olumsuz olay ve duygu karşısında fazla miktarda şekerli ve yağlı besinler tüketerek deyim yerindeyse acısını çıkartarak tıkınırcasına yeme davranışı göstermektedir. Böyle durumlarda iştah kontrolü adına, birey kendini dinlemeli gerçek anlamda aç değilse besin tüketmemeli, bireyin mutlu olmasını sağlayacak serotonin hormonu salgılatan yürüyüş gibi fiziksel aktiviteye yönelmelidir.

[13] Kan tahlili yaptırmaktan çekinmek : İnsülin direnci varlığı, yüksek kortizol seviyeleri, Vitamin B12 eksikliği, Demir- Magnezyum- Krom eksikliği iştah kontrolü konusunda engel olmaktadır. Bu sebeple iştah kontrolünde sorun yaşayan bireylerin kan tahlili yaptırarak bu değerlerini kontrol ettirmesi gerekmektedir.