İş mi, Aile mi?

Çağımızın en büyük sorunlarından biri de yaşam alanları arasındaki dengeyi sağlayamamaktır. Maalesef ki birçok kişi çalışma koşulları nedeniyle sevdiklerine vakit ayıramıyor. Uzun mesailer sonucu aile bireyleriyle birlikte sosyalleşmek bir yana, akşam yemeğinde aynı masanın çevresinde olmak bile hayale dönüşebiliyor… Bir de hayatımızı kolaylaştırdığı gibi zaman zaman bizi dara düşüren teknolojik gelişmeler ile etrafımız sarılmış durumda. Akıllı telefonların ve tabletlerin bize sağladığı ulaşılabilir olma durumu ailemizin yanındayken bile kendimizi ofisteymiş gibi hissetmemize neden olabiliyor. Dürüst olmak gerekirse, çoğumuz değer verdiğimiz birine anında ulaşmak isterken, yöneticimizin aynı hızda bize ulaşmasını tercih etmiyoruz.

Ancak günümüz ekonomik koşulları göz önüne alındığı zaman iş hayatının öneminin de azımsanmayacak boyutta olduğu gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Yine de insani gelişimimiz için maneviyatın geri plana atılmaması gerektiğini de biliyoruz. Bu nedenle hayatta her şeyi olduğu gibi aile ve iş hayatını da dengeye oturtmak bizler için daha sağlıklı bir yaşam modeli oluşturuyor. Bu dengeyi her an sağlamak mümkün olmayabiliyor ama çoğu zaman sağlamak adına bireylere görevler düşüyor. Peki aile ve iş hayatı nasıl dengelenebilir? Aşağıdaki önerilerden yararlanarak dengeyi sağlayabilirsiniz.