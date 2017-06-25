bölümler
Monthly Fitness Topluluğu
Private Reason Bebek Private Reason Tostun Tarihini Yeniden Yazıyor!
adidas X Parley Run For The Oceans –...
ASICS NOOSA FF Triatlon Ayakkabısı FlyteFoam Üçlüsü İle Yeni NOOSA FF Alışılagelmişin Çok...
bonprix’nin sıcak yazı başlıyor! bonprix’nin Sıcak Yazı Başlıyor!
New Balance-bozcaada-maratonu-2017 New Balance Bozcaada Yarı Maratonu’nda 3 Bin Kişi...
Photoderm Nude Touch SPF 50+ Photoderm Nude Touch SPF 50+ Kusursuz Bir Cilt
Remington_AirPlates_ImajGorsel_299,00TL Air Plates ile Her Bir Saç Telini Tek...
cosmed cilt vitamini COSMED’den Cildinize Vitamin Takviyesi

İnatçı Kilolar Nasıl Kırılır?

631
66
631 shares, 66 points
inatçı kilolar nasıl kırılır?

İnatçı kilolar hepimizin sorunu! Tamamen sağlıklı beslenip egzersizi hiç aksatmadığınız halde inatçı kilomuzda takılıp kalabiliyoruz. Diyet yaparken birçoğumuz, tartının 100 gr dahi oynamadığını hatta bazı zamanlar arttığını görmüşsünüzdür. Beklemediğiniz bir anda kilo duraksaması veya artışı ile karşılaşmak inanılmaz sinir bozucu ve anlaşılmaz gelse de aslında çok normal bir durumdur. Aynı döngüyü tekrar tekrar yaşamaktan usandıysanız; tartıyı hareketlendirmek için vereceğim 6 tüyoyu uygulayın:

1 Eski alışkanlıklarınızı unutun

Kilo vermeye karar verdiğimiz an neredeyse dünyaya hükmettiğimi zannedecek kadar azimliyizdir. Ancak çoğu zaman süreç ilerledikçe maalesef motivasyonumuz düşüyor. Başlarda “bir kereden ne olur ki” derken, ilerleyen zamanlarda kendimizi her gece tatlı yerken bulabiliyoruz. İşte bu andan sonrası ise tamamen hüsran. Alışkanlıklarınızı gözlemleyin; belki de aldığınız kalori fark etmeden artmıştır ve kilo vermenizi engelliyordur.

2 Egzersiz düzeninizi değiştirin

Üzülerek söylüyorum ki; hep aynı tip ve aynı sürede egzersiz yapmak bir süre sonra kilo vermek için yetersiz kalıyor. Vücudunuzu sürekli canlı tutmak istiyorsanız interval hareketlerini (nabzı yükseltip-düşürmek) veya kardiyo seansı sonrası esneme hareketlerini programınıza ekleyebilirsiniz. Metabolizmanızı ateşlemek için dönüşümlü olarak bir gün nabzı yükselten kardiyo egzersizi, bir gün yoga veya pilates gibi esneme egzersizi de yapabilirsiniz.

3 250 kaloriye veda edin

Yaz gelirken yılan hikâyesine dönen kilo savaşları konusunda size bir sır vermemi isterseniz; duraksamadan kilo verebilmek için günlük net kaloriyi aşamalı olarak azaltmanız gerekebilir. Yani ya daha az kalori almalısınız ya da daha fazla yakmalısınız. Tabi bu aşamada hem beslenme hem egzersiz konusunda uzman kişilerden destek almanız sağlığınız ve doğru ilerlemeniz için oldukça önemlidir.

4 Yemeği evde yiyin

Dışarda yemek seçerken menüde kalori değerlerini de görmeyi ister miydiniz? İsteseniz bile bu pek gerçekçi olamayabiliyor çünkü porsiyon büyüklükleri değişken ve yazılan kaloriler genelde yaklaşık değerlerdir. Hem tüm tabağı bitireceğiniz ne malum? Bu yüzden ne kadar kalori aldığınızı anlamanız oldukça zor. Kendi yemeğinizi pişirmek her zaman net kalori hesabı için daha doğru yoldur, yemeğin içine ne koyacağınız elinizde olduğundan kalorisi de tamamen size bağlı!

5 Susuz kalmayın

Yediğimiz, içtiğimiz her şey vücutta tek başına etki gösteremez. Şekersiz çay/kahve, bitki çayları içmek sıvı ihtiyacınızı karşılamak için yeterli değildir; ama susuzluğun önüne geçer. Gün içinde su içmeyi unutuyorsanız telefonunuzun veya bilgisayarınızın duvar kâğıdına kocaman bir bardak su resmi koymaya ne dersiniz?

6 Beklentinizi sorgulayın

Aynı kiloya takılı kalmak bazen de bedeninizin “imdat” çığlığıdır. Çünkü vücudun doğru çalışabilmesi için yağa da ihtiyacı vardır. Herkes aynı kiloda olmak zorunda değil. Hayatınız boyunca en az ve en çok olduğunuz kiloları hatırlayın. Hangi kiloda uzun süre kaldığınızı; hangi kiloda gerçekten iyi hissettiğinizi düşünün. Hedeflediğiniz kilonun gerçekçiliğini sorgulayın ve sağlıklı olanın haftada 0.5- 1 kg kaybetmek olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?

631
66
631 shares, 66 points

İlginizi Çekebilir

Daha Fazla: Beslenme

Bunları Unutma

Giriş

Parolayı mı unuttun?
Captcha!

Şifreyi Sıfırla

Geri
Giriş
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Open List
Open List
Ranked List
Ranked List
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Görsel
Photo or GIF
Gif
GIF format