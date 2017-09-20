Hormonların zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığınız üzerinde büyük etkileri bulunmaktadır. Hormon dengeleyici besinler sayesinde; iştahınızı, kilonuzu ve ruh halinizi kontrol altında tutabilirsiniz.

Hormonal dengesizlik, temposu yüksek modern yaşam tarzıyla giderek yaygınlaşmaktadır ve buna ek olarak, bazı hormonlar ilerleyen yaşla birlikte azalmaktadır.

Hormonal dengesizlik sağlığınızı ve metabolizmanızı olumsuz yönde etkileyerek istenmeyen kilolara neden olabilir. Dengeli beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzınin yaninda aşağıda okuyacağınız 9 tavsiyem, hormonal dengesizliğinizin düzenlenmesine yardımcı olarak daha iyi hissetmenizi sağlar.

İşte Hormon Dengeleyici 9 Tavsiye;

YETERLİ PROTEİN TÜKETİMİ

Gün içerisinde yeterli miktarda protein tüketmek son derece önemlidir. Yeterli protein tüketmek, iştahı bastıran ve tok hissetmenize yardımcı olan hormonların üretimini tetikler ve vücut tarafından yapılamayan elzem aminoasitlerin yapımına yardımcı olur.

Günlük kilogramınız başına 1.0 gram protein alarak yeterli protein alımı konusunda ilk hedefinize ulaşmış olursunuz. Bunun için ana öğünlerinizde yağsız kırmızı et, derisiz tavuk, hindi ve balık etini tercih edin, her gün 1 adet tam pişmiş yumurta tüketin, süt, yoğurt ve peynirden yeteri kadar almaya özen gösterin. Bu besinleri tüketirken porsiyon kontrolünüzü iyi sağlamalısınız çünkü gereğinden fazla alınan protein vücutta yağ olarak depolanır ve kilo artışına sebep olur. Miktara dikkat etmeyi sakın unutmayın.

EGZERSİZ VAKTİ

Fiziksel aktivite, hormonal denge için önemli bir basamaktır. İnflamasyon, diyabet ve kalp hastalığı, hücrelerin insülin sinyallerine düzgün yanıt veremediği bir durum olan -insülin direnciyle- bağlantılı kronik hastalıklardır. Düzenli olarak yapılan egzersiz, insülin üzerinde pozitif bir etki yaratarak hem insülin düzeylerinin dengelenmesine hem de insülin duyarlılığının artmasına yardımcı olur.

İnsülin düzeylerinin dengelenmesi için ağır-yorucu egzersizler yapmanıza gerek yok. Haftada 3 gün 50 dk veya 5 gün 30 dk düzenli olarak yapılan hafif tempolu yürüyüş de insülin seviyelerinizin düzenlenmesine yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak düzenli egzersiz ile hem hormon dengeleyici şekilde dengede tutabilir hem de yaşlanma sürecinde meydana gelen kas kaybından kendinizi koruyabilirsiniz.

RAFİNE ŞEKER ve KARBONHİDRAT TÜKETİMİNE DİKKAT!

Rafine şeker ve karbonhidrat çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılıdır.

Bu besinlerden kaçınarak veya beslenme planınızda en aza indirgeyerek hem hormonal fonksiyonlarınızı optimal seviyede tutabilir hem de obezite, şeker hastalığı vb. diğer hastalıklardan kaçınabilirsiniz. Günlük aldığımız enerjinin %55-60’ı karbonhidratlardan gelmelidir ve basit şeker alımı bu enerjinin %10’unu geçmemelidir.

Glisemik indeks, karbonhidratların kandaki glikoz düzeylerine etkisini göstermek amacıyla geliştirilmiş bir yöntemdir. Beslenme düzeninizde tatlı patates, esmer pirinç, esmer ekmek, yulaf ve kinoa gibi düşük glisemik indeksli besinleri tercih ederek hem insülin seviyelerinizde meydana gelen dalgalanmayı önleyebilir hem de daha uzun süre tok kalabilirsiniz.

Rafine şeker beslenme düzeninizde boş bir enerji kaynağı olmakla birlikte vitamin ve mineraller açısından da oldukça fakirdir. Fazla miktarda rafine şeker alımı ve şeker ilaveli içeceklerin tüketimi yetişkinlerde ve çocuklarda aşırı kilo alımına ve insülin direncine neden olmaktadır. Şeker ve şekerli yiyeceklerden kaçınarak hem hormonal dengeyi sağlayabilir hem de istenmeyen kilo alımının önüne geçebilirsiniz.

STRES YÖNETİMİ

Uzun vadede hormonlar üzerinde geri dönüşü zor kayıplar meydana getirebilecek olan stres, insanların içerisinde bulunduğu yoğun ve çoğu zaman yorucu yaşam şartları tarafından günümüzde çokça tetiklenmektedir.

“Stres hormonu” olarak bilinen kortizol uzun vadede vücudunuzun stresle baş etmesine yardımcı olur. Kronik stres, kortizol düzeylerinin yükselmesine neden olarak göbek bölgesinde aşırı yağlanma, gereğinden fazla besin alımı ve obeziteye neden olabilir. Yapılan çalışmalar meditasyon, yoga, masaj ve dinlendirici müziğin stresinizin azalmasına yardımcı olduğunu ve kortizol seviyelerinizin düzenlenmesine katkı sağladığını ortaya koymuştur. Bu tür faaliyetlere uzun zamanlar harcayamam diyorsanız gün içerisinde en az 10-15 dakika hafif tempolu yürüyüş ile de stresinizin azalmasına yardımcı olabilirsiniz. Yürüyüş aynı zamanda vücudunuzda mutluluk hormonu olan seratoninin yapımını da arttırır.

YAĞ SEÇİMİ

Yüksek kalitedeki doğal yağları beslenme planınıza dahil ederek hem insülin duyarlılığınızı arttırabilir hem de iştahınızın azalmasına yardımcı olabilirsiniz.

Orta zincirli yağ asitleri (MCT’ler), vücudumuzda enerji olarak kullanılmak üzere karaciğer tarafından hücrelerimize direkt olarak alınabilen benzersiz yağlardır. MCT alımı ile hem metabolizmanızı hızlandırabilir hem de hızlanan metabolizma ile insülin duyarlılığınızı arttırabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı MCT bakımından oldukça zengin bir besindir.

Öğünlerde sağlıklı yağ tüketimiyle doygunluk hissini oluşturan hormonların salınımını tetiklendiği yapılan çalışmalarca ortaya koyulmuştur. Öte yandan, trans yağ asitlerinin insülin duyarlılığını azalttığı ve göbek bölgesinde aşırı yağlanmaya neden olduğu da bulunmuştur.

GÜNDE BİR FİNCAN YEŞİL ÇAY

Artık hepimizin bildiği gibi yeşil çay, ara öğünlerinizde tercih edebileceğiniz sağlıklı bir içecektir. Yapısında buluna bileşenler, toksinlerin vücuttan daha hızlı atılmasını ve içerdiği antioksidanlarla bağışıklık sisteminizin kuvvetlenmesine yardımcı olur. Yapılan çalışmalarda düzenli olarak yeşil çay tüketiminin insülin üzerinde pozitif bir etki oluşturduğu ortaya koyulmuştur. Düzenli olarak tüketilen yeşil çay, insülin seviyelerinizi düzenlenmesine ve insülin duyarlılığınızın artmasına yardımcı olur. Ancak miktarına dikkat! Çünkü bir kahve fincanın nerdeyse yarısı kadar kafein içeren yeşil çayın aşırı tüketimi uyku düzensizliği ve hipertansiyona neden olabilir. Bunun için tüketiminizi günlük 2-3 fincan ile sınırlandırabilirsiniz.

İYİ BİR UYKU

Dengeli olarak besleniyor, düzenli egzersiz yapıyor ve bunları güzel bir gece uykusu ile pekiştiriyorsanız daha sağlıklı bir vücuda sahip olmamak için hiçbir sebebiniz yok. Yetersiz uyku; insülin, kortizol, leptin, ghrelin ve büyüme hormonu da dahil olmak üzere birçok hormonun vücuttaki dengesini olumsuz olarak değiştirir. Yetersiz uyku aynı zamanda gün içerisinde kalorisi yüksek besinler tüketmenize neden olarak aşırı kilo alımına sebep olur. Uyku süresi kadar uyku kalitesi de çok önemlidir. Uyuduğunuz odanın karanlık olması ve yatmadan önce tüketeceğiniz bir fincan papatya çayı ile uyku kalitenizin artmasına yardımcı olabilirsiniz. Yeterli ve kaliteli bir uyku esnasında salgılanan büyüme hormonu vücudun gelişimi için çok önemlidir. Kısacası en iyi hormonal dengeyi sağlamak için günlük en az 7 saat kaliteli bir uykuyu kendiniz için hedefleyerek daha sağlıklı bir vücuda ve düzgün çalışan hormonlara sahip olabilirsiniz.

OMEGA-3 KAYNAĞI BALIK

Balık, anti-inflamatuar özelliğe sahip omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Yapılan çalışmalar, haftada en az 2 kez düzenli balık tüketiminin, stres hormonları olan kortizol ve epinefrinin seviyelerinde aşırı artışın önlediğini göstermektedir. Buna ek olarak omega-3 yağ asitlerinin düzenli alımı ile obezite, polikistik over sendromu ve gestasyonel diyabet ile ilişkili olan insülin direncini azalmasını ve insülin duyarlılığınızın artmasını sağlayabilirsiniz.

AŞIRI BESİN ALIMI

Gereğinden fazla ve az besin tüketimi vücudumuzda bazı hormonal değişikliklere yol açabilir. Aşırı besin tüketimi insülin seviyelerini artmasına ve insülin duyarlılığının azalmasına yol açar. Bir diğer yandan gereksinmenizden daha az besin tüketimi de vücudumuzda stres hormonu olarak biline kortizolün yükselmesine sebep olur. Günlük gereksinmeniz kadar kalori kazanımıyla hem vücudunuzdaki hormonal dengeyi sağlayabilir hem de sağlık bir şekilde kilo verebilirsiniz.