Hızlı ve Sağlıklı Zayıflamanın 10 Altın Kuralı

1 Öğün sıklığını arttırın, porsiyonları düşürün

Az ve sık beslenmek vücut metabolik hızınızı artırırken zayıflamanızın aç kalarak değil, vücudu hızlandırmanızın etkisiyle yakım gücünüzü artırarak olmasını sağlar. Aç kalmadan zayıflamanın tadına varın !

2 Kahvaltıyı atlayanlar daha zor zayıflıyor

Yapılan araştırmalar kahvaltı öğününü atlayanların daha kolay kilo aldığını ortaya koyuyor ! 9-10 saatlik bir açlığın ardından sabah uyanıldığında yapılacak kahvaltı, metabolizmayı uyandırıp vücut hızını artırırken, gün içinde vücut tokluk dengesinin korunmasına yardımcı olur.

3 Beynimiz açlık ve susuzluğu ayırt edemiyor

Araştırmalar beynimizin; vücut susuz kaldığında da aç kaldığı durumdakine benzer sinyaller gönderebildiğini ortaya koymuştur. Bu sebeple gün içerisinde aç hissedildiğinde birşey yemeden önce su içerek açlık hissi bastırılmaya çalışılmalı aradaki fark iyi ayırt edilmelidir.

4 Popüler diyetler sağlığınızla oynuyor! Her gruptan dengeli beslenin.

Popüler diyetlere örnek; tek tip beslenmeye dayalı sadece yüksek karbonhidrat içeren ya da sadece yüksek protein içeren sağlıksız diyetler örnek verilebilir. Bu tarz diyetler protein bakımından yetersizlik durumunda kas kaybı ve kemik erimesine sebebiyet verebilirken, yüksek protein alımı ise uzun vadede böbrek rahatsızlıklarına neden olabilir. Dengeli beslenmede ise her öğünde protein, karbonhidrat ve yağ öğünlere yeterli miktarda dağılmıştır.

5 Sporu yaşam şekli haline getirmeye hazır ol!

Uygun beslenme programına egzersizi dahil edenler daha hızlı ve orantılı zayıflıyor. Verilen kilonun yağdan olması, kilo verdikten sonra vücudun sıkı kalması ama hepsinden önce sağlıklı ve uzun bir yaşam için spor şart! Sporun saatlerce ama haftada bir yapılanından ziyade her gün, yapılabildiği kadar ve düzenli olması daha etkili.

6 Pişirme yöntemi önemli

Aynı besin; farklı pişirme yöntemleri kilo almanıza neden olabilir ya da zayıflamanıza yardımcı olabilir. Kızartma, sulu yemeklere aşırı yağ katma, katı yağlar kullanma gibi alışkanlıklardan uzaklaşılmalı ve onun yerine ızgara, haşlama, fırınlama gibi pişirme yöntemlerine mutfakta yer verilmelidir.

7 Psikolojik yöntemi önemli

Küçük porsiyonlu yemeklerin tabağınıza sırayla koyulup bittikçe ilave edilmesindense; büyük servis tabağına tüketilecek tüm besin gruplarının yan yana yemeğe başlamadan koyulup yenilmesi önce gözünüze hitap eder ve dolu bir tabak yemek yedim hissi uyandırır. Bu da psikolojik olarak daha kolay doygunluk hissine ulaşmanızı sağlar.

8 Sindirim ağızda başlar

Araştırmalar kilo problemi yaşayanların birçoğunun hızlı yeme alışkanlığı olduğunu ortaya koymuştur. Beynimiz yemeğe başladıktan ortalama 20 dakika sonra doygunluk sinyalini verir ve bu da hızlı yemek yeme alışkanlığı olanlarda az porsiyonla doymama, aynı sürede daha fazla yemek yeme isteği doğurur. Ağıza alınan her lokma iyi çiğnenmeli ve sindirimin ağızda başladığı gerçeği unutulmamalıdır.

9 Günde 1-2 fincan yeşilçay ödem atmanıza yardımcı oluyor

Yeşilçayın antioksidan etkisi içerdiği polifenollerden gelmektedir. Vücut metabolizmasını canlandırırken ödem atmanıza yardımcı olur.

10 Motivasyon bu işin yarısı

Diyet yaparken bunu sadece zayıflamak için değil sağlıklı beslenmeyi yaşam şekliniz haline getirmeyi hedeflediğiniz için yapmak psikolojik olarak süreci rahat geçirmenizi sağlayacaktır. Kendinize kısa sürede yüksek rakamlı hedefler koymak yerine uzun vadede sağlıklı ve kalıcı kilo vermek asıl amaç olmalı ve bu konuda bilinçsizce yapılan, sonu gelmeyen popüler diyetleri takip etmek yerine bir uzmandan destek alınarak motivasyon sürekli yüksek tutulmalıdır.