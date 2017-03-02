Hedefe Doğru Yürümek

Türk Dil Kurumu tarafından “yapılması tasarlanan iş, amaç” olarak tanımlanan hedef kelimesi insan yaşamında oldukça büyük bir yer tutuyor. İş hayatı, özel hayat, eğitim, kişisel gelişim, spor gibi farklı farklı yaşam alanlarında gerçekleştirilmeyi bekleyen milyonlarca hedef var. Kimimiz hedeflerine sıkı sıkıya bağlı kalırken kimimiz hedefine ulaşmak için yol haritası çizmekte zorlanıyor. İstek seviyesi bu zorluktan aşağıda olduğu zaman çoğu hedef henüz yola çıkılmadan rafa kaldırılıyor. Hedefleri gerçekleştirmek düşünüldüğü kadar zor değil, doğru bir yol haritası ile ulaşılamayacak hedef yok denebilir. Ancak yol haritası oluşturulurken dikkat edilebilecek birkaç adım bulunuyor.

Hedefe doğru yürümenin ilk adımı hedefi tanımlamaktır. Neyi gerçekleştirmek istiyorsanız onu öncelikle yazıya dökmelisiniz. Hedefinizin tam olarak ne olduğunu açıklayacak bir cümle kurarak işe başlayabilirsiniz. Hedef cümlesi anlamca olumlu sözcüklerden ve şimdiki zamanda çekilmiş olumlu bir fiilden oluşmalıdır. Örneğin, “Borçlarımı ödüyorum” cümlesi yerine “Daha refah bir hayatım oluyor” cümlesini tercih edebilirsiniz. Hedeflenen eylem cümleleştirilirken bahsedilmesi gereken noktaları ise şöyle özetleyebiliriz; hedefinizin detayları, hedefinizi gerçekleştirmeyi planladığınız zaman, hedefinizi gerçekleştirdiğiniz zamanki duygularınız ve hedefinize vardığınızda yanınızda bulunan kişiler. Bu noktaları netleştirdikten sonra sizi hedefinize ulaştıracak yol haritasını çizmeniz kolaylaşacaktır.

Hemen her durumda olduğu gibi hedef çalışmalarında da oldukça önemli olan analiz yapmak da hedefe doğru yürümenin ikinci adımıdır. İş veya okul hayatında öğrenmiş olabileceğiniz SWOT analizi hedefinize doğru yürürken size yardımcı olabilir. Bu analiz yöntemi ile kişisel güçlü ve zayıf yönlerinizi kavrar, fırsatların farkına varır ve karşılaşabileceğiniz tehditleri görmüş olursunuz. Yeteneklerinize ve fırsatlara yoğunlaşarak oluşturacağınız yol haritası sizi en doğru yoldan hedefinize götürecektir.