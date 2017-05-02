Hayatınıza ‘Yeşil’ Farkı!

Swissôtel The Bosphorus, İstanbul, şehrin göbeğindeki saklı cennet Sultan Park’ta ‘’yeşil’’ temalı hafta sonları düzenliyor

‘Greenery Weekends’

Karmaşadan ve yorgunluğunuzdan uzaklaşacağınız Greenery Weekends ile tazelenip, yenilenecek, birçok farklı etkinlik ile canlanacaksınız.

29 Nisan – 21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Greenery Weekends Michael Stewart, Nihan Hantal, Ateş Bağdaş ile yoga, Burak Ergezen’le Çay Atölyesi,

Zeynep Tarhan Muslu ile Renk Şifresi, Pürovel eğitmenleriyle Aquafit, Lebriz Dedeoğlu ile meditasyon, açıkhava canlı müzik performansları,

Greenery Spring masaj programı gibi birçok etkinlik içeriyor.

Greenery Weekends kapsamında Swissôtel The Bosphorus, İstanbul’da konaklayanlar, özel atölyeler, yoga, Aquafit, fitness ve spa alanlarından faydalanabilecek.

Bu özel Greenery programına kahvaltı da dahil.

Sultanpark’ta Yoga Zamanı

65 dönümlük Sultan Park’ta yer alan, yemyeşil ağaçlarla çevrili, 700 metrelik Vitaparkur’da yenilenmeye hazır olun. Hangdrum, arp, flüt eşliğinde

Sultan Park’ta yapılacak yoga keyfi ile baharın tadını sonuna kadar çıkaracaksınız. Michael Stewart, Ateş Bağdaş ve Nihan Hantal’ın da aralarında bulunduğu

ünlü yoga eğitmenleri ve 4 hafta sonu boyunca sürecek yoga seansları ile bahar tazeliğini yaşayın. Ayrıca Lebriz Dedeoğlu’nun düzenleyeceği meditasyon seansları ile huzuru keşfedin.

Yoga seansları biletlerine Swissôtel The Bosphorus, Istanbul ve Biletix’ten ulaşabilirsiniz.

Çayın Dünyasını Keşfetmeye Hazır Olun!

Swissôtel The Bosphorus, Istanbul Greenery Weekends süresince her hafta sonu Çay Atölyesi düzenliyor. Çayı çok daha yakından tanıyacağınız detoks

temalı atölyede Burak Ergezen çayın bilinmeyen yönlerini anlatırken, leziz raw food, sushi ve vegan ikramların da tadını çıkarın.

Renginizin Şifresini Çözün!

Hollywood ünlülerinin kullandığı Renk Şifresi Atölyesi ile hangi renklerin tonları ile uyumlu olduğunuzu öğrenin. Zeynep Tarhan Muslu’nun uyguladığı Renk Şifresi

yöntemi ile doğru renklerle daha iyi daha rahat görünecek, karşı tarafta doğru bir etki bırakacak, makyaj tonunuzdan, aksesuar seçiminize kadar her şeyi en doğru şekilde bileceksiniz.

Greenery Brunch

Greenery Weekends sağlıklı beslenmeyi de destekliyor. Pazar brunchlarına özel ‘’Greenery Büfe’’de raw food seçenekleri sizleri bekliyor.

Greenery Brunch’ın yanı sıra öğle ve akşam yemeğinde yer alan Vitality Menü ve düşük kalorili kokteyller ile daima zinde olun.

Greenery Spring Masajı ile Yenilenin!

Greenery Weekend’e özel hazırlanan 90 dakikalık Greenery Spring masajı ile yeşilin enerjisini teninizde hissedin. Greenery Spring masaj programı

zeytin çekirdekli doğal özütle yapılacak scrub uygulaması ile başlıyor ve 25 dakika sürüyor. Sonrasında gerçek avokado püresi ile vücudu sargılayarak yapılan

ve 15 dakika süren masaj, kafa ve ayak bölgelerine de uygulanıyor. Stresinizden arınacağınız biberiye, lavanta ve arcanikadan oluşan ve

40 dakika sürecek özel aromatik yağ masajıyla Greenery Spring Masajı tamamlanıyor. Masajda ve sonrasında ikram edilen Matcha çayı ve yulaflı,

üzümlü kurabiyeler ile seansınız sonrası kan dolaşımınız düzenlenecek, kas gerginliğinizden uzaklaşacak, ipek gibi pürüzsüz bir cilde kavuşacaksınız.

Greenery Spring masajı Greenery Weekend’e özel fiyatlarla sizleri bekliyor.