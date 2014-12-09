HAMÄ°LELÄ°K DÃ–NEMÄ°NDE YAPILABÄ°LECEK EGZERSÄ°ZLER

Hamilelik dÃ¶neminde egzersizleri yapmadan Ã¶nce mutlaka doktor onayÄ± alÄ±n. Hareketleri uygularken bir eliniz karnÄ±nÄ±zda olsun, bu ÅŸekilde bebeÄŸiniz ile iletiÅŸim iÃ§erisinde olacak ve hareketleri daha kontrollÃ¼ yapacaksÄ±nÄ±z. Destek alacaÄŸÄ±nÄ±z bir yer olsun (duvar, masa, sandalye gibi). GÃ¼venlik aÃ§Ä±sÄ±ndan yalnÄ±zken spor yapmayÄ±n. DoÄŸru nefes alÄ±p vermek, hareketi kaliteli yapmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olduÄŸu gibi, hamilelik dÃ¶neminde vÃ¼cuda giren dÃ¼zenli oksijenin bebek ve anne iÃ§in Ã§ok Ã¶nemlidir.