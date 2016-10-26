GÜN BOYU ZİNDE KALMAK İÇİN TAVSİYELER

Gün içinde enerjiniz mi düşüyor? Kendinizi bitkin mi hissediyorsunuz? İşte sizi zinde tutacak birkaç tavsiye.

1-Enerjinizi hızla yükselten gıdalardan kaçının!

Sebze, meyve, tahıllar, şeker ve daha fazlası…Yediğimiz tüm karbonhidratlar vücudumuza şeker olarak giriş yapar. Posalı yiyecekler daha yavaş sindirilirken diğer basit şeker ve benzeri besinlerin sindirimi çok daha hızlı gerçekleşir. Bu hızla sindirilen karbonhidratlar önce size boolca enerji verse de, kan dolaşımından çıktıklarında uykulu/bitkin hissetmenize sebep olabilir. Sadece bununla da kalmaz; obezite, kalp hastalıkları ve dolaylı olarak tip 2 diyabet riskini artırır. Basit şeker içeren gıdalar yerine kompleks karbonhidratli, lifli yiyecekleri tercih edin. Çok daha zinde hissedeceksiniz!

2-Yeterince uyuyun, düzenli egzersiz yapın!

Çoğu insan her gece yaklaşık 7-8 saat uykuya ihtiyaç duyar. Çok az uyumak veya çeşitli sebeplerle uykunun kalitesizleşmesi sizi tüm gün negatif yönde etkiler. 2006 yılında yayımlanan Uyku Hastalıkları ve Yoksunluğu kitabı ise yetersiz ve kalitesiz uykuyu; obezite, diyabet, felç ve yüksek tansiyon hastalıkları riski ile bağdaştırmakta. Yetersiz uyku aynı zamanda bağışıklık sisteminin zayıflamasına da sebep olmakta.

3-Kaliteli uykuyu uyku ilaçlarında aramayın, çözüm egzersiz!

Yapılan araştırmalar gün içerisinde daha aktif olan insanların kaliteli uykuya daha kolay ulaştığını kanıtlamakta. “Aktif olamıyorum, çok yoğunum!” diyeceklere de çözüm hazır. Sizler de gün içerisinde en 45-60 dk tempolu yürüyüş yapın. Bu dakikaları 20+25 , 25+25, 25+30, 30+30 şeklinde planlayıp yavaş yavaş artırabilirsiniz. Yürümeye, egzersiz yapmaya üşenmeyin. Hem metabolizmanız canlansın, hem de gece kaliteli uyuyun. Deneyin, pişman olmayacaksınız. ☺️

Düzenli egzersiz yapanlar ise çok şanslı! Özellikle güne spor ile başlayanlar tüm günü zinde geçirmekte bir numara! 💪🏼🏆Aktif yaşamın faydaları bununla da kalmıyor; diyabet, kanser, kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Kemik & diş sağlığını ve psikolojimizi olumlu bir şekilde geliştiriyor.

4-Stresten kaçının!

Hayatınızda strese yer vermeyin. Sizi yoran üzen olayları kafanıza takmak yerine çözüme odaklanın. Ve ne olursa olsun, her zaman pozitif düşünün. Kendi hayatınızda baş rolü oynadığınızı asla unutmayın. 🙌🏼🌟☺️

Eğer bitkin hissetmenizin nedeni yukarı saydığım; yüksek karbonhidrat içeren gıdalar, yetersiz uyku, veya stres faktörleri değil ise mutlaka bu durumdan doktorunuza bahsedin.