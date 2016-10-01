GEREKSİZ KALORİLERDEN KURTULMAK İÇİN 5 BASİT ÖNERİ

Kahveni yağsız süt ile yumuşat! (Kurtarılan : 100 kalori)

3’ü 1 arada kahveler içerisinde hem şeker, hem de krema bulundurur. Süt tozu olarak bilinen kahve kreması, sütün besin içerikleri içermez. Bunun yerine oldukça yüksek yağ oranı vardır. Yani 3’ü 1 arada veya yine içerisinde krema bulunan 2’si 1 arada yerine, sade veya gold kahvenizi kendiniz hazırlayıp, yağsız süt kullanarak yumuşatabilir, tatlandırıcı kullanarak da tatlandırabilirsiniz.

Cips yerine patlamış mısır! (Kurtarılan : 100 kalori)

Kızartılmış veya bolca yağ sürülerek fırınlanmış cipsler yerine, televizyonun karşısında yağsız olarak hazırladığın patlamış mısırı yiyebilirsiniz. En masum atıştırmalıklardan biri olan patlamış mısır sayesinde fazla kalori almaktan kurtulmuş olacaksınız.

Sandviç yerine ekmek üstü! (Kurtarılan kalori : 75 kalori)

Yiyecekleri ekmeğin arasında koymak yerine, ekmeğin üstüne koyun. Bu şekilde 2 kat ekmek yerine 1 kat ekmek yemiş olacaksınız.

Sos kullanmaktan vazgeç! (Kurtarılan : 150 kalori)

Yemeğin yanında tüketilen sosların tam bir kalori bombası olduğunu biliyor muydunuz? 1 orta boy fırınlanmış patates 100 kalori civarında olmasına rağmen soslar ile beraber tüketildiğinde kalorisi 250-350 arasına çıkabilir. Bu yüksek kalorili soslar yerine yiyeceklerinizi yoğurda batırmayı deneyebilirsiniz.

Meyve suyu yerine meyvenin kendisini tüket! (Kurtarılan : 90 kalori)

1 bardak portakal suyunu elde etmek için 3 adet portakal sıkmak gerekir. Yani 1bardak portakal suyu ile 3 portakalın kalorisini almış olursunuz. Bunun yerine 1 portakalın kendisini yediğinizde, hem aldığın kalori 3/1’e düşecek, hem de meyvenin posasını da tüketmeniz sayesinde daha uzun süre tok kalacaksınız!