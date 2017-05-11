Genetiğinizin Sırrı Diyetinizde!

Her bireyin gen dizilimi birbirinden farklılıklar göstermekte! Bu da sizin diğer herkesten farklı saç ve göz rengine, boy uzunluğuna sahip olmanızı sağlıyor. Herkes birbirinden bu kadar farklıyken genel sağlıklı beslenme önerilerinin her birey üzerinde uygulanabilirliği tartışmalı bir konu haline geldi. Nasıl ki bir mağazaya girip sevdiğiniz kıyafetin bedenini deneyip üstünüze en uygun olanı alıyorsanız, beslenmenizde de vücudunuza en uygun besini seçmelisiniz. Her birimiz farklı gen dizilimlerine sahip özel bireylerken, aynı besinlerin de herkesin vücudunda aynı tepkiyi vermemesi de oldukça normal. Vücudunuzun besinlere verdiği tepkiler genetik diziliminizle doğrudan ilintili. Genetik diziliminize bakılarak çıkan sonuçlar doğrultusunda vücudunuzun hangi besinlere ne kadar ihtiyacı olduğu artık görülebiliyor.

Beslenme durumunuz, çevresel etmenler, yaşam tarzınız genetiğinizle harmanlandığında ortaya çıkan sonuçlar vücudunuzun geleceğini görmenizi sağlıyor! Taşıdığınız genetik özellikleri bilmek ve buna göre beslenmek sizi ileride yakalanacağınız hastalıklardan koruyor. Hastalıklar, yaptırdığınız kan tahlillerinde bir bozukluk olmadan keşfedilemeyebiliyorken genetik analiziniz bunun daha önceden keşfedilebilmesini sağlamakta! Aslında sizin anne karnından itibaren yatkın olduğunuz hastalık zaman geçtikçe ilerliyor hatta bazen geri dönülemez hale gelebiliyor. Oysa bu daha erken keşfedilse o hastalığa hiç yakalanmadan beslenme durumunuzu ve yaşam tarzınızı buna göre ayarlayıp daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Örneğin; hiç sigara içmeyen birinin akciğer kanseri olduğunu duymuşsunuzdur. Bu aslında genetik olarak o kişinin akciğer kanserine yakalanma riskinin çok yüksek olduğunu sigara içmese dahi stresli yaşam, hava kirliliği gibi farklı etkenlerden dolayı bu hastalığa yakalanabilmesine neden olmakta. İşte burada dikkat etmeniz gereken şey; sizin gen haritanızdan vücudunuzun hangi hastalıklara eğilimli olduğunu bilmek ve buna uygun bir yaşam tarzı düzenlemek.

Bizler diyet programlarını hazırlarken her ne kadar kişiye özel bir sağlıklı beslenme programı hazırlasak da her bireyin genetiğinin birbirinden farklı olması yadsınamaz bir gerçek. Genetiğinizin farklı olması; beslenme programınızın da gen haritanızdan yola çıkarak daha da özelleşmesini gerektiriyor. Çünkü; her bireyin vücudunun ihtiyaçları genetiğine göre farklılıklar gösteriyor. Örneğin; B12 vitaminin standart önerilen günlük alım miktarı 2.4 mcg’dır. Genetik olarak B12 vücudunuzda iyi metabolize olamıyorsa bu ihtiyacınız daha yüksektir. Durum böyle olunca, sadece genel beslenme önerileriyle B12 vitaminini vücudunuzda yükseltmeniz mümkün olamayabiliyor. Bu durumda genetik yapınız itibariyle B12’ye daha çok ihtiyacınız var ve bunu sadece besinlerle karşılamak mümkün olmayabilir. Diyetisyeniniz bu durumu göz önünde bulundurarak B12 içeren yiyecekleri menünüze daha fazla dahil edebilir veya yetmediği durumlarda ek takviye kullanmanızı önerebilir. Bu da diyet yapmasanız bile sağlıkla kilo verebilmenizi hatta vücudunuzu çok iyi dinlediğiniz için onun ihtiyaçlarını daha çok cevap verebilmenizi sağlıyor. Diyeti bıraksanız bile kaybettiğiniz kiloyu korumanızı sağlıyor.

Unutmayın her birimiz biriciğiz, özeliz ve tekiz. Bu nedenle başkaları için doğru olan bizim için doğru olmayabilir. Siz de genetik analizinizi yaptırarak genetik yapınız itibariyle hangi besinleri tüketip tüketmemeniz gerektiğini öğrenebilir ve gerek yaşam kalitenizi yükseltmek gerekse sağlığınızı korumak adına vücudunuzun ihtiyaçlarına çok daha etkili bir şekilde cevap verebilirsiniz!