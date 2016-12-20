Gece Atıştırmalıklarına Son Vermenin Püf Noktaları!

Gece yarısı aniden bastıran buzdolabı aşkı birkaç gün sonra en sevdiğiniz pantolonunuza girememe sebebi oluyorsa ufak ama etkili birkaç değişiklik ile bunun üstesinden gelmeniz mümkün. Öncelikle gün içerisinde de oldukça sık bir şekilde acıkıyor ve yemekten kalktıktan sonra tatlı krizleri yaşıyorsanız ilk işiniz insülin direnciniz olup olmadığını öğrenmek olmalı. Bunun için doktorunuza danışıp gerekli tahlilleri yaptırdıysanız ve bir problem çıkmadıysa gelin başka neler yapabiliriz bir göz atalım.

Akşam yemeği sonrası bir şeyler atıştırmak pek çok ailede artık gelenek haline gelmiştir. Bu bir ihtiyaçtan ziyade artık alışkanlık olduğundan pek çok kişi için akşam ya da gece yapılan kaçamaklar vazgeçilmez bir durum haline geldi. Eğer sizinde böyle bir alışkanlığınız varsa bunu bir anda bunu bırakmayıp daha az zararlı olan besinlere yönelmenizde fayda var. Aniden gece atıştırmalıklarını keserseniz bir gün kendinizi buzdolabı karşısında gereğinden fazla atıştırırken bulabilirsiniz. Bunun için benim tavsiyem özellikle tv karşısındayken bir anda yiyeip bitirebileceğiniz besinlerden ziyade kuruyemiş, leblebi, yağsız patlamış mısır, çiğ yenebilen sebzeler(salatalık, havuç, kereviz sapı vb) gibi daha çok çiğneyebileceğiniz, sizi oyalayabilecek besinler seçmeniz. Tüketeceğiniz besinleri mutlaka porsiyonlarına uygun olacak şekilde bir kaba koyun fazlasını yanınızda bulundurmayın.

Meyve yemek sağlıklı bir tercih olabilir ancak porsiyon miktarını aşmamanız lazım. Meyveyi tek başına tüketirseniz özellikle de diyabet problemi olanlar da daha çabuk acıkma hissi olacaktır. Herhangi bir rahatsızlığınız olmasa bile meyve yedikten sonra çok çabuk acıkıyorsanız meyveyi asla tek başına tüketmeyin, yanında süt grubu bir besin ya da kuruyemiş mutlaka olsun.

Akşam yemeğinden sonra çay, bitki çayı yada bol bol su içerek daha fazla doygunluk hissi sağlayabilirsiniz. Bu sayede gereksiz atıştırmalıklardan kurutulur daha sağlıklı beslenirsiniz. Bitki çayları sayesinde de daha kaliteli bir uyku sağlamış olursunuz. Yatmadan önce yanınıza tarçınlı/limonlu su alarak gece uyandığınızda kaçamak yapmaktan kurtulmuş olursunuz. Aniden gelen atıştırma isteğini birkaç yudum su ile geçirebilirsiniz.

Tarçını gün içerisinde kan şekerinizi dengelemek için kullanıyorsanız gece de aynısına devam edin. Gece yatmadan önce 1 bardak süt yada yoğurdun içerisine tarçın katarak hem daha rahat uykuya dalın hemde kan şekeriniz dengeleneceği için acıkıp mutfağın yolunu tutmayın.

Gece yatmadan önce dişlerimizi fırçalıyoruz ancak bunu akşam yemeğinden sonra yada en çok atıştırma krizine girdiğiniz zamanlarda yaparsanız canınızın artık pek de bir şey çekmediğini, çekse de yemek istemediğinizi göreceksiniz.

Genelde proteini öğle saatlerinde almanızı tavsiye ediyoruz, akşam yemeğini hafif geçirmenizi öneriyoruz ancak bu şekilde bir probleminiz varsa akşam protein alarak daha uzun süre tokluk hissetmiş olursunuz. Gece açlık krizine giriyorsanız kesinlikle akşam yemeğinde yeteri kadar protein almanızı tavsiye ederim.

Yumurtanın tok tutucu etkisini artık hepimiz biliyoruz. Ciddi anlamda bir açlık hissediyorsanız haşlanmış yumurta ile de bunu kolayca ve uzun süreli olarak geçirebilirsiniz.

Sağlam bir kahvaltı ile gece gelen krizler önemli ölçüde engellenebilir. Sabah acele ile evden çıksanız bile mutlaka gittiğiniz yerde kahvaltınızı yapın veya geceden hazırladığınız sandviçinizi yada yulaf ezmenizi yanınızda götürün.

Alışkanlıkların büyük bir kısmı yerine başka alışkanlık koymak ile geçiyor. Örneğin belirli saatlerde bir şeyler yeme alışkanlığınız varsa onun yerine o saatlerde yürüyüşe çıkarak veya evde ufak çaplıda olsa spor yaparak kendinize daha yararlı bir alışkanlık kazandırabilirsiniz. Ben o saatte spor yapamam veya sporumu gündüz yapmayı seviyorum diyorsanız spor harici başka aktivitelerle de bunu dengeleyebilirsiniz.