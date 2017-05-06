Frig Vadisi’nin Bin Yıllık Mirasına Bisikletle Yolculuk

Afyon’nun kültürel mirasınını tanıtmak adına NG Afyon’un desteğiyle bu yıl 4. kez düzenlenecek olan ” Frig Vadisi Bisiklet Turu” 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekeleşecek. Frig Vadisi’nin binlerce yıllık tarihinin keşfedileceği etkinlikte, amatör ve profesyonel olmak üzere yüzlerce bisikletçi ter dökecek.

Konumu bakımından dağ maratonu ve motorsiklet yarışı ve gibi alternatif sporların yeni rotası olarak son yıllarda ön plana çıkan Afyon’un, Frig mirasını ve güzelliğinin deneyimleneceği bisiklet organizasyonu 2 gün sürecek. İlin en görkemli noktaları arasında yer alan Peribacaları, Ayvaz Kalesi, Aslan Taşı, Büyük Yayla Göleti ve Kumbet ise sıra dışı manzarasıyla tura katılanları büyüleyecek.

Afyon’un tarihi, kültürel ve sanatsal tanıtımına destek veren NG Afyon, Frig Vadisi Bisiklet Turu kapsamında misafirlerine kusursuz bir deneyim yaşatacak.