FootBalance: %100 Kişiye Özel Ortopedik Tabanlık

Footbalance hikayesi, ayak sağlığında uzmanlaşmış bir fizyoterapist olan Erkki Hakkala ile 2003 yılında Helsinki’de başladı. Doğuştan mucit olan Hakkala, hastalara daha iyi, pratik ve hızlı hizmet sağlamak amacıyla modern tedavi yöntemleri geliştirmek üzere Helsinki Diacor Tıp Merkezi bünyesinde bir ayak ve alt uzuv analiz kliniği kurdu. İnsan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için yapılan buluş ve çalışmalar her zaman dünya gündeminde olsa da şimdiye kadar ayaklarımız büyük oranda ihmal edilmişlerdi. FootBalance tabanlıkları alanlarında uzman doktorlar, fizyoterapistler ve profesyonel sporcular tarafından 2003 yılından beri sürekli geliştirilmektedir.

Finlandiya Başkanlık İnovasyon ödülünü ve ayrıca Global 100 Red Herring ödülünü kazanmıştır. Red Herring editörleri Google, Skype, Youtube, salesforce.com, ebay gibi yaşam ve çalışma tarzımızı değiştirecek markaları keşfederler.

FootBalance bugün dünyada 5 kıtada ve 50’nin üzerinde ülkede hizmet veren, alanında son derece yenilikçi ve tanınan, Fit Pro kiosku ile ayak ve postür analizi yapan ve kişiye özel ortopedik tabanlık üreten alanında uzman bir Fin markadır. Sloganı; “Sporcular için daha fazla performans, herkes için konfor ve sağlık” tır.

Tabanlıklar nasıl çalışır?

FootBalance ortopedik tabanlıklarındaki patentli dinamik çekirdek, ayak kaslarını aktif tutmak üzere geri besleme yaparak ayak işlevlerini arttırır. Ayağınızın doğru ve doğal durması için esner. Ekstra destek veya açı düzeltmesi için farklı kama ve takviyelerle herkesin kişisel ihtiyaçlarına göre tabanlıklar hızlı ve doğru bir şekilde oluşturulur.

FootBalance Medical ile yapılan analizler ve hızlı şekillendirme yöntemleri sayesinde, semptomlar geriledikçe destek derecesinin azaltılması kolay ve ekonomiktir. Aynı tabanlık ısı altında defalarca şekillendirilir.

Neden Ortopedik Tabanlık Kullanmalıyız?

Dünya nüfusunun %70’i ayak ve taban bağlantılı problemlerden şikayetçidir.

Ayak anatomimiz, tabanlarımız, yürüyüşümüz, sıçrayışımız tamamen bize özeldir. Hatta her iki ayağımız dahi birbirinin eşi değildir.

Ayakkabılarımız ise bu gerçeğin dışında tamamen standart ve birbirlerinin eşi üretilirler. Her ayakkabı %100 kişiye özel olarak hazırlanan ortopedik tabanlık ile beraber kullanıldığında kişiselleşecektir. Ayaklarınız düzgün desteklendiğinde vücut mekaniğiniz sağlıklı çalışır, kas zincir halkalarınız, vücut dizilimi ve formu daha verimli hale gelir. Ayak dengeniz iyileşir. Ayaklar üzerindeki gereksiz baskı azalır ve kan dolaşımı kolaylaşır. Herhangi bir aktivite esnasında yorulma hissi azalır, performans artar. Yaşam kaliteniz ve verimliliğiniz artar.

Özetle, kişiye özel olarak hazırlanmış ortopedik tabanlık kullanımı ayakkabı seçiminizden çok daha önemlidir. Sizin gibi eşsiz ayaklarınızı, size özel, kişiselleşen ayakkabılarınız ile mutlu edin.