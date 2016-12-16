Fonksiyonel Antrenman Nedir?

Fonksiyonel antrenman, çıkış noktası rehabilitasyon olan bir antrenman çeşitidir. Normal hayatımızdaki hareketler veya herhangi bir spor disiplinine uygun hareket kalıpları ile uygulanır. Kelime anlamına uygun olarak, egzersizler ve antrenman yöntemleri, geliştirilmek istenen özelliğe veya amaca hizmet edecek şekilde dizayn edilmiş işlevsel çalışmalardan oluşur.

Sabit makinelerle yapılan çalışmalar genellikle tek bir yönde yapılırken fonksiyonel antrenmanda hareketler 9 yöne ve kombine şekilde uygulanabilmektedir.

Fonksiyonel antrenmanı daha iyi anlayabilmek için Fonksiyonel (işlevsel) Hareket’in ve Fonksiyonel Kuvvet’in ne olduğu iyi bilinmelidir.

[1] Fonksiyonel (işlevsel) Hareket Nedir ?

İnsan vücudu minimum çaba harcayarak optimum düzeyde hareket etmek ve özgün yapısı üzerinde oluşan yüklere kolaylıkla karşı koyabilmek için tasarlanmıştır. Sadece vücut ağırlığımızı taşıyarak yaptığımız günlük hareketlerimiz sırasında bile doğru hareket kalıpları içinde hareket etmezsek hiç ummadığımız bir anda sakatlanabilir veya zaman içinde vücudumuzda kalıcı tahribatlara sebep olabiliriz.

Aşağıda sıralanan sebeplerden dolayı hareketlerimizin işlevselliği bozulabilir:

Aktivite düzeyinin azalması

Kötü duruş ( postür) alışkanlıkları

Yanlış antrenman alışkanlıkları

Sürekli tekrar eden hareketler (zorunlu meslek hareketleri, veya profesyonel sporcu çalışmaları)

Yaralanmalar, ameliyatlar

Tamamlanmamış rehabilitasyon çalışmaları

Yukarıda sıralanan sebeplerden dolayı, eklemler üzerine binen dengesiz yük ve değişen hareket mekanikleri, özellikle günlük yaşam sırasında hareket sisteminin tamamının bozulmasına ve sonuç olarak sakatlanmalara neden olur.

Söz konusu potansiyel problemler karşısında, geleneksel antrenman metodlarının, ihtiyaç duyulan stabilite ve mobiliteyi yeniden kazandırma ve vücudu etkili bir şekilde hareket etmesi için antrene etme konusunda yeterli olamayacağı endişesi, fonksiyonel antrenman olgusunu meydana getirmiştir. Buradan anlaşılacağı gibi fonksiyonel çalışmalar antrenman programının başlangıç aşamasını oluşturur. Ancak bu aşama ile sınırlı kalmayıp amaca uygun şekilde geliştirilerek devam eder.

[2] Fonksiyonel Kuvvet Nedir?

Sporcunun sahada (spor alanında) kullanabildiği kuvvettir. Spor branşları için en önemli kuvvet çeşididir. Bununla birlikle, çoğunlukla spor branşına özgü çalışmalarla karıştırılmaktadır.

‘’Fonsiyonel kuvvet geliştirildikten sonra spor branşına özgü egzersizleri hafif dirençlerle uygulamaya başlamak daha uygundur (Örneğin, direnç bantları ile itiş, ağırca bir sopayı sallama vb.)’’

Fonksiyonel antrenman fonksiyonel kuvvetin spor becerilerinde uygulanabilmesine odaklanır. Yyani, çeşitli vücut sistemlerinin koordinasyon içinde çalışmasını geliştirmeye çalışır. Bunu sağlamak için spora özgü becerinin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaz.

Örnek:

‘Single-leg stability ball bridge’ hareketi kalça ekstansiyonunu geliştirerek, koşu performansının artmasını sağlar.

Benzer şekilde, vücut ağırlığı, bant veya kablo ile itiş çalışmaları, sporda itiş kuvvetini geliştirir.

Başka bir örnekte ise direnç bantları ile yapılan rotasyon ve cable chop hareketleri, tenis raketiyle vuruş için gerekli olan kalça ve core kuvvetini geliştirmektedir (Burada tam hareket kalıbının uygulanmasına ihtiyaç duyulmaz).

Sonuç olarak fonksiyonel kuvvet çalışmaları, sporcuların kuvvetlerini spor becerilerinde kullanabilmesine olanak sağlar. Spora özgü hareketleri kullanmaksızın atletik performansı artırmanın en iyi yolu ve en çok kullanılan çalışma şeklidir.

[3] Günlük Hayatta Bildiğimiz Hangi Antrenman Türleri Fonksiyonel Antrenman Kapsamındadır?

Aşağıda Fonksiyonel antrenmanlar sırasında sıklıkla kullanılan ekipman veya yöntemler sıralanmıştır.

Serbest Ağırlıklar (Ör., dambıllar, barlar )

Kablolu Makineler

Elastik Direnç Bantları veya lastikleri

Sağlık topları

Girya veya Kettlebell

Vücut ağırlığı antrenmanları

Egzersiz topları

Denge ekipmanları (diskler, tahtalar, yarım foam roller, air pad vb.)

Vibrasyon makineleri

Kum Torbaları

Foam Roller

Bosu

Trx ve benzeri askı sistemli ekipmanlar

Flowin ve benzerleri

Fonksiyonel ekipman veya yöntemler bunlarla sınırlı olmamakla birlikte herbirinin, bilinmesi gereken kendine özgü çalışma tekniği ve özellikleri vardır. Kişinin ihtiyacına uygun fonksiyonel antrenman yönteminin veya ekipmanlarının seçilerek kullanılabilmesi için en başta detaylı bir analiz yapılması ve kullanılacak ekipman tekniğinin öğrenilmesi şarttır.

Detaylı analiz kapsamı nelerden oluşur ?

Sağlık değerlendirmeleri ve egzersiz geçmişi

Vücut kompozisyonu (yağ oranı, kas oranı, kemik yoğunluğu vb.)

Postür analizi ( statik analizin yanısıra özellikle dinamik hareket analizleri yapılmalıdır)

Esneklik testleri

Kuvvet testleri (başlangıç aşamasında stabilizasyon kuvvetinin değerlendirilmesi)

Denge ve koordinasyon testleri

[4] Kendi Fonksiyonel Antrenmanımızı Yaratabilir miyiz?

Fonksiyonel çalışmaların tek dezavantajı, yük ve sayılarla değil, hareket kalitesi ile değerlendirilebilmesidir. Oysa, ağırlık çalışmalarında ( ör., bench press) belirli ağırlık ve tekrar sayıları ile kuvvet gelişimi değerlendirilebilmektedir. Fonksiyonel kuvvet çalışmalarının subjektif özelliği nedeni ile, fonksiyonel antrenman programlaması yapmak ve gelişimini değerlendirmek zordur. Antrenman program dizaynı ve egzersiz teknikleri konusunda yeterli bilgiye sahipseniz ve yukarıda bahsettiğim analizleri yaptıktan veya yaptırdıktan sonra, başta kendi vücut ihtiyaçlarınıza daha sonra hedeflerinize uygun antrenman programınızı hazırlayabilirsiniz. Eğer bu yeterliliğe sahip değilseniz, antrenman şeklinizin fonksiyonel olup olmadığını, bu konuda uzman bir profesyonelden destek alarak kontrol etmelisiniz. Dolayısı ile herhangi bir fonksiyonel antrenman ekipmanı kullanarak egzersiz yapmak işlevsel (fonksiyonel) bir antrenman yaptığınız anlamına gelmez.

Fonksiyonel antrenmanların faydaları nelerdir ?

Kas kuvvet dengesini geliştirir.

Eklem stabilizasyonu ve mobilizasyonunu geliştirir.

Statik ve dinamik postürü geliştirir.

Core kasları daha etkili ve aktif çalışır.

Belirli bir kas grubunu veya gruplarını çalıştırmaya yönelik kullanılabilir.

Atletik performans veya genel fiziksel performansı geliştirmek için, Kuvvet, Güç, Dayanıklılık, Esneklik, Hız, Çabukluk, Denge ve Koordinasyon özelliklerini geliştirmeye yönelik çeşitli olanak sağlar.

Hareketler amaca göre, istenilen anatomik planda, istenilen açıda ve uygun hareket açıklığında uygulanabilir.

Sinir-kas koordinasyonunu geliştirir.

Egzersizleri ilerletmek için kullanılabilecek birçok varyasyona imkan verir.

Kompleks hareketlerin kullanılması kısa zamanda daha fazla enerji tüketimine sebep olur.

Mental odaklanmayı geliştirir.

Hem kardiyovasküler hemde kassal dayanıklılığı bir arada geliştirmeye olanak sağlar.

Çeşitli ekipman seçeneği ile antrenmanlar daha eğlenceli olur.

Doğru hareket teknikleri ile yapıldığı taktirde, günlük hayatta ve sportif karşılaşmalar sırasında sakatlanma riskini minimuma indirir.

Fonksiyonel antrenman yapanlar nelere dikkat etmelidir ?