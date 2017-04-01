Folik Asit Nedir? ve Beslenmemizdeki Ã–nemi Nelerdir?

Folik asit, (B9 vitamini) B gurbu vitaminler arasÄ±nda yer almaktadÄ±r. Suda eriyen vitaminler grubundadÄ±r. VÃ¼cut yeni hÃ¼creler Ã¼retmek iÃ§in (DNA ve RNA sentezinde) folik asite ihtiyaÃ§ duymaktadÄ±r.

Besinlerle folik asit alÄ±mÄ±nda en iyi kaynaklar brÃ¼ksel lahanasÄ±,kuÅŸkonmaz,Ä±spanak ve karaciÄŸerdir.Orta derece kaynaklar ise brokoli,lahana,karnabahar,bezelye,nohut,bÃ¶brek ve mayadÄ±r. Ã–rneÄŸin bir kase haÅŸlanmÄ±ÅŸ brokoli 52 mcg,100 g ciÄŸer 690 mcg folik asit iÃ§ermektedir.

Besinlerin piÅŸirilme yÃ¶ntemleri iÃ§eriÄŸindeki folik asit miktarÄ±nÄ± etkiler.IsÄ± uygulamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda vitaminlerin suya geÃ§me,oksidasyon gibi durumlarÄ±ndan dolayÄ± folik asit kayÄ±plarÄ± meydan gelir.C vitamini iÃ§eren bir besinle beraber tÃ¼ketilmesi emilimini artÄ±rÄ±rken demir iÃ§eren besinlerle tÃ¼ketmek azaltmaktadÄ±r.

Folik asit eksikliÄŸi sonucu bÃ¼yÃ¼me yavaÅŸlamasÄ±, ishal, kansÄ±zlÄ±k, diÅŸ eti iltihabÄ±, depresyon, uyku bozukluklarÄ±, huzursuzluk, unutkanlÄ±k, iÅŸtahsÄ±zlÄ±k ve bulantÄ± geliÅŸebilir.Gebelik dÃ¶neminde yetersiz folik asit alÄ±mÄ± sonucu bebeklerde nÃ¶ral tÃ¼p defekti(beyin,kafatasÄ±nda oluÅŸum bozukluÄŸu) oluÅŸabilir.Folat eksikliÄŸi sonuÃ§larÄ±ndan biri de megaloblastik anemidir.Kemik iliÄŸindeki eritrositler olgunlaÅŸamaz.KiÅŸilerde belirtileri yorgunluk,deride solgunluk,nefes darlÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde kendini gÃ¶sterebilir.

YetiÅŸkinlerde gÃ¼nlÃ¼k gereksinim 400 mcg/gÃ¼nâ€™dÃ¼r.Gebelerde folik asit ihtiyacÄ± 600 mcg/gÃ¼n olarak artmaktadÄ±r.Sadece besinlerle karÅŸÄ±lamak zordur dÄ±ÅŸardan takviye almak gerekebilir.AraÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re gebelikten Ã¶nceki 3 aylÄ±k dÃ¶nemde de folik asit takviyesi alÄ±nmalÄ±dÄ±r,bebeÄŸin anne karnÄ±ndaki geliÅŸimini tamamlamasÄ± iÃ§in gerekli vitaminler arasÄ±ndadÄ±r.