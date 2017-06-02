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ASICS NOOSA FF Triatlon Ayakkabısı FlyteFoam Üçlüsü İle Yeni NOOSA FF Alışılagelmişin Çok...
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FlyteFoam Üçlüsü İle Yeni NOOSA FF Alışılagelmişin Çok Dışında!

1.4k
106
1.4k shares, 106 points
ASICS NOOSA FF Triatlon Ayakkabısı

Triatlonların vazgeçilmezi ASICS Gel-Noosa yenilendi.

İstatistiksel olarak Dünya’nın en çok tercih edilen triatlon ayakkabısı olan ve FlyteFoam teknolojisi ile yeniden tasarlanan NOOSA FF, 14-24 mm orta tabanı, kesintisiz üst yüzeyi ve FlyteFoam yastıklaması ile triatlonların yıldızı olmaya devam edecek.

ASICS NOOSA FF

NOOSA FF, özel kauçuk alt tabanı sayesinde gerek kuru herekse ıslak hava koşullarında yere kuvvetli bir tutuş sağlar ve kaymayı önler. Özel yastıklaması sayesinde yere yumuşak inişler sağlar ve hızınızı arttırmanıza yardımcı olur.

NOOSA FF ile ile triatlonlarda hız ve destek seninle!

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106
1.4k shares, 106 points

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