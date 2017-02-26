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Fit Somon Şiş

Damla Dikmen
Yazı Damla Dikmen
470
45
470, 45 puan
Fit Somon Şiş Tarifi - Monthly Fitness

Malzemeler

  • 300 g kadar somon fileto (derisi ve kılçığı alınmış) 578  kcal
  • 200 gram (kabuğu soyulmuş ve küp şeklinde doğranmış) ananas
  • 1 adet ufak boy kırmızı soğan
  • 1 adet kırmızı biber
  • 2 adet sarımsak (dövülmüş)
  • 1 yemek kaşığı  zeytinyağı
  • Yarım limon suyu
  • Tuz
  • Karabiber

Hazırlanışı

Somon, kılçığı alındıktan sonra şişe dizilecek şekilde küp küp doğranır. Küp küp doğranmış olan somonlar 2 adet dövülmüş sarımsak, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limon suyu, tuz ve karabiber ile karıştırıp yarım saat kadar buzdolabında marine edilir. Marine edilen somon, şişe geçecek şekilde dilimlenmiş olan kırmızı biber, soğan ve ananas sırasıyla şişe dizilir. Daha sonrasında, önceden ısıtılmış olan ızgarada pişirmeye başlanır .Şişlerin her biri sürekli çevrilerek 9-10 dk pişirilir. Üzerine dereotu serperek servis edilir.

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470
45
470, 45 puan

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