bölümler
Monthly Fitness Topluluğu
New Balance 574S 3 New Balance 574S ile Geçmiş, Bugün ve Gelecek...
Spor-ve-aktif-yaşam-fuarı-2017-2 Uzun ve Sağlıklı Yaşamın Sırrı Spor ve Aktif...
adidas geyik koşuları 1 adidas ile Yenilenen Geyik Koşuları’nın ilk Gece Koşusu...
new balance vazee kadın New Balance Vazee Transform ile Dönüşümü Hissedin
adidas Geyik Koşuları
CROCS CLASSIC Gökkuşağı Renklerini Ayağınıza Getiriyor!
Ultimate Ears hoparlör - fiyat Ultimate Ears, “Bring Music to Life” Kampanyasıyla, Sınırlı...
Salomon Cappadocia Running Camp 2017 Salomon Cappadocia Running Camp 6-9 Temmuz 2017 Tarihlerinde...

Fit Poğaça Tarifi

492
52
492 shares, 52 points
Fit Poğaça Tarifi

Kadınların 5 çaylarının vazgeçilmezi poğaçaların masum olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Öyleyse bir beslenme uzmanı olarak 5 çayı poğaçalarını nasıl masum hale getirebilirizi bir de benim tarifimden deneyin derim. Bu fit poğaça vazgeçilmeziniz olacak.

İŞTE ÇOK MERAK EDİLEN FİT POĞAÇA TARİFİ

  • 1 bardak ılık süt
  • 2.5 su bardağı tam buğday unu (glutensiz unlar da kullanılabilir)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı sirke
  • 2 kabartma tozu
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Harcı için;

  • Süzme peynir veya lor/çökelek
  • Bir avuç ceviz içi (ufak ufak bölünmüş)
  •  ½ demet maydanoz

Tam buğday unu, süt, zeytinyağı, tuz, sirke ve kabartma tozunu elimizde bir miktar yoğuruyoruz. Ardından 30 dakika beklemeye bırakıyoruz ve hamurumuz kabarmaya başlıyor. Dinlenmiş ve  elimizde yuvarladığımız hamurumuzun içini açıp, harcımızı dolduruyoruz. Yağlı kağıt tepsisine dizmiş olduğumuz poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürüp fırına veriyoruz. Üzerine çörek otu veya bir miktar susam serpiştirebilirsiniz. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kontrol ederek pişiriyoruz. 

İlginizi Çekebilir

Daha Fazla: Sağlıklı Tarifler

Bunları Unutma

Giriş

Parolayı mı unuttun?
Captcha!

Şifreyi Sıfırla

Geri
Giriş

Bizi takip et

Monthly Fitness Topluluğu