Fit Poğaça Tarifi

Kadınların 5 çaylarının vazgeçilmezi poğaçaların masum olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Öyleyse bir beslenme uzmanı olarak 5 çayı poğaçalarını nasıl masum hale getirebilirizi bir de benim tarifimden deneyin derim. Bu fit poğaça vazgeçilmeziniz olacak.

İŞTE ÇOK MERAK EDİLEN FİT POĞAÇA TARİFİ

1 bardak ılık süt

2.5 su bardağı tam buğday unu (glutensiz unlar da kullanılabilir)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sirke

2 kabartma tozu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Harcı için;

Süzme peynir veya lor/çökelek

Bir avuç ceviz içi (ufak ufak bölünmüş)

½ demet maydanoz

Tam buğday unu, süt, zeytinyağı, tuz, sirke ve kabartma tozunu elimizde bir miktar yoğuruyoruz. Ardından 30 dakika beklemeye bırakıyoruz ve hamurumuz kabarmaya başlıyor. Dinlenmiş ve elimizde yuvarladığımız hamurumuzun içini açıp, harcımızı dolduruyoruz. Yağlı kağıt tepsisine dizmiş olduğumuz poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürüp fırına veriyoruz. Üzerine çörek otu veya bir miktar susam serpiştirebilirsiniz. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kontrol ederek pişiriyoruz.