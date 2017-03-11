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Fit Karnabahar Mücveri

Gizem Acar
Yazı Gizem Acar
469
53
469, 53 puan
karnabahar mücver

Malzemeler:

  • 4 çiçek karnabahar
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı buğday rüşeymi
  • 50 gram Mozzarella peyniri topları, dilimlenmiş
  • Domates sosu (2-3 tatlı kaşığı)
  • Pul biber, karabiber, mercanköşk, tuz ve dilediğiniz baharatlar

Tarif: Fırını 200 derecede önceden ısıtın. Karnabahar çiçeklerini buharda haşlayın ve ardından bir kâsede püre kıvamına gelene kadar iyice ezin. Ardından 1 adet yumurtayı, 1 yemek kaşığı buğday rüşeymi, dilimlenmiş mozzarella peynirini ve baharatları ekleyip karıştırın. Hazırladığınız harcı yassı köfteler şekline sokup, yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin ve fırında 10 dakika üstü kızarana kadar pişirin. Ardından fırından çıkarın ve karnabahar mücverlerinin üstüne domates sosunu gezdirin. Bir kez daha fırında yaklaşık 13 dakika daha pişirin. Afiyet olsun.

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469
53
469, 53 puan

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