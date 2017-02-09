Evde Uygulanabilecek Kol Egzersizleri

E vde kol egzersizleri yapmak isteyenlere özel hazırladığımız bu harekeler sayesinde sıkı ve güçlü kollara sahip olacaksınız. Kollarınızda sarkma varsa hafif bir ağırlık kullanarak kısa sürede bu sorundan kurtulabilirsiniz. Kendinizi güçsüz hissediyorsanız egzersizlerinizi düzenli uygulamaya özen gösterin ve gün aşırı uyguladığınız kol ve omuz hareketlerini güçlendikçe daha sık uygulamaya, az tekrar olacak şekilde her gün uygulamaya çalışın. 💪

1 Shoulder Press

Sırt üstü yere uzanın. Bacaklarınızı dizden bükün ve ayaklarınızı yerleştirin. Bel boşluğunuzun kapalı karın kasınızın sıkı ve sırtınızın düz bir hizada olduğundan emin olun. Ellerinize 1 kg’lık dambılı alın ve kollarınızı yana açarak göğüs hizasında olacak şekilde aşağı indirin. Hareketi nefesinizi düzenleyerek uygulayın.

2 Side Plank

Omuzlarınızın hizasında ellerinizi yerleştirin. Normal plank pozisyonu alın ve sağ elinizle dengeyi sağlayarak tek elinizin üzerinde durun göğsünüzü yan tarafa doğru çevirin ve yan plank pozisyonunda dengenizi sağlayın. Pozisyon içerisinde vücudunuzu ve duruşunuzu düzenleyin daha sonra diğer elinizin üzerinde dengede durun ve yön değiştirin.

3 Single Hand Push-up

Plank pozisyonu alın. Tek elinizin üzerinde dengede durun. Diğer elinizi belinizin arkasında sabitleyin. Yavaşça aşağı inin ve tek elinizle kendinizi yukarı doğru itin. Aynı hareketi iki elinizle de uygulayın.

4 Push-Up

Plank pozisyonu alın. Elleriniz omuzlarınızın hizasında yerde. Göğsünüzü yere yaklaştırın, dirseklerinizi bükün ve tekrar kendinizi kollarınızı kullanarak yukarı kaldırın.