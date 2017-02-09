bölümler
Monthly Fitness Topluluğu Create a post
EGZERSİZLER

Evde Uygulanabilecek Kol Egzersizleri

Monthly Fitness
Yazı Monthly Fitness
469
68
469, 68 puan
Evde uygulabilecek kol egzersizleri - monthly fitness

vde kol egzersizleri yapmak isteyenlere özel hazırladığımız bu harekeler sayesinde sıkı ve güçlü kollara sahip olacaksınız. Kollarınızda sarkma varsa hafif bir ağırlık kullanarak kısa sürede bu sorundan kurtulabilirsiniz. Kendinizi güçsüz hissediyorsanız egzersizlerinizi düzenli uygulamaya özen gösterin ve gün aşırı uyguladığınız kol ve omuz hareketlerini güçlendikçe daha sık uygulamaya, az tekrar olacak şekilde her gün uygulamaya çalışın. 💪

1 Shoulder Press

Evde uygulabilecek kol egzersizleri - Shoulder Press - monthly fitness

Evde uygulabilecek kol egzersizleri - Shoulder Press - monthly fitness

Sırt üstü yere uzanın. Bacaklarınızı dizden bükün ve ayaklarınızı yerleştirin. Bel boşluğunuzun kapalı karın kasınızın sıkı ve sırtınızın düz bir hizada olduğundan emin olun. Ellerinize 1 kg’lık dambılı alın ve kollarınızı yana açarak göğüs hizasında olacak şekilde aşağı indirin. Hareketi nefesinizi düzenleyerek uygulayın.

2 Side Plank

Evde uygulabilecek kol egzersizleri - Side Plank - monthly fitness

Omuzlarınızın hizasında ellerinizi yerleştirin. Normal plank pozisyonu alın ve sağ elinizle dengeyi sağlayarak tek elinizin üzerinde durun göğsünüzü yan tarafa doğru çevirin ve yan plank pozisyonunda dengenizi sağlayın. Pozisyon içerisinde vücudunuzu ve duruşunuzu düzenleyin daha sonra diğer elinizin üzerinde dengede durun ve yön değiştirin.

3 Single Hand Push-up

Evde uygulabilecek kol egzersizleri - Single Hand Push-up - monthly fitness

Plank pozisyonu alın. Tek elinizin üzerinde dengede durun. Diğer elinizi belinizin arkasında sabitleyin. Yavaşça aşağı inin ve tek elinizle kendinizi yukarı doğru itin. Aynı hareketi iki elinizle de uygulayın.

4 Push-Up

Evde uygulabilecek kol egzersizleri - Push-Up - monthly fitness

Plank pozisyonu alın. Elleriniz omuzlarınızın hizasında yerde. Göğsünüzü yere yaklaştırın, dirseklerinizi bükün ve tekrar kendinizi kollarınızı kullanarak yukarı kaldırın.

 

+ Daha fazla kol egzersizi

4 HAREKETTE SIKI KOLLAR

Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?

469
68
469, 68 puan

İlginizi Çekebilir

Daha Fazla: EGZERSİZLER

Bunları Unutma

Giriş

or

Parolayı mı unuttun?
Captcha!
Hesabın yok mu?
Kayıt

Şifreyi Sıfırla

Geri
Giriş

Kayıt

or

Captcha!
Geri
Giriş
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
List
Open List
Ranked List
Meme