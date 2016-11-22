EN UZUN GECEDE KOŞ YA DA PEDALLA!

İstanbul, eğlence ve spor dolu, ışıl ışıl bir geceye hazırlanıyor.

Longest Night Run or Ride için geri sayım başladı!

İstanbul’da en uzun gece yine macera dolu!

Işıl ışıl, eğlence ve spor dolu bir gece geçirmek isteyen herkes 24 Aralık’ta Taşdelen Mesire Yeri’nde buluşuyor!

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Longest Night/Run or Ride, Uzunetap ve SET Adventures tarafından Çekmeköy Belediyesi işbirliği ile Çekmeköy, Taşdelen Ormanlarında start alıyor! Koşu ya da bisiklet olmak üzere iki farklı dalda eşzamanlı olarak gerçekleşecek yarışta koşu 8K, koşu 20K, ultra maraton 45K, bisiklet 30K ve bisiklet 45K olmak üzere 5 ayrı kategori bulunuyor. Yarış 24 Aralık 2016, Cumartesi gecesi saat 22:00’da start alacak. Kayıt işlemleri, malzeme kontrolü ve son hazırlıkların tamamlanabilmesi için, katılımcıların 18:00-20:00 arasında başlangıç noktasında bulunması ve kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Tüm katılımcılar, yarış startından önce etkinlik alanında gerçekleşecek olan mini festival, müzik, eğlenceli performanslar, workshoplar ve organizasyon tarafından hazırlanan küçük sürprizler ile ışıl ışıl ve spor dolu bir gecenin tadına varacaklar.

Siz de heyecan ve adrenalin dolu bu gecede, koşarak ya da pedallayarak geceyi gündüze çevirmeye var mısınız?

Işıklı, fosforlu neyiniz varsa giyinip kuşanmayı unutmayın!

Erken indirim fırsatları, yarışla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için www.uzunetap.com adresini ziyaret edebilirsiniz.