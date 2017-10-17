En İyi Yoga Mat’ını Nasıl Bulurum?

En iyi yoga mat’ı, size en uygun olan yoga matı’dır! Yoga’ya başladığınızda ilk soru “Hangi yoga mat’ını almalıyım?” oluyor. Yoga arkadaşlarınız kendi kullandıkları mat’ları size önererek en iyisi olduğunu iddia edebilirler, fakat sizin vücut yapınız, uyguladığınız yoga pratiği ve zevklerinize uygun olmayabilir. Peki hangi yoga mat’ı bana uygun diye merak ediyorsanız, 5 maddede kendinize uygun yoga matını almanız için yazımızı okuyun.
1 Mat'ın Ölçüsü
Tüm Yoga Mat'ları eşit yaratılmaz. Doğru mat boyutunu elde etmek için, mat'ın üzerinde dinlenme pozisyonunda uzanarak kendinize uygun ölçüyü bulabilirsiniz.
2 Yoga Türü ve Pratikleriniz
Herkesin uyguladığı yoga farklıdır. Sevdiğiniz yoganın türünü anlayın,
yoga matiniz pratikte eşinizdir. Uyguladığınız yoganın türü ve pratik yapma motivasyonları, sizin mükemmel mat ile eşleşmenize yardımcı olacaktır.
Harika bir Mat, uygulamanızın bir uzantısı olur. Sizi destekler. Sizi rahat ettirir. Mat'a değil, uygulamanıza odaklanmanızı sağlar.
3 İhtiyacınızı Belirleyin
Tüm mat'lar eşit yaratılmaz. Bazıları ekstra destek sağlamak için daha kalın ve yoğun, diğerleri taşınabilirlik için daha incedir. Bu noktada ihtiyacınızı belirlemeniz çok büyük önem taşır. Örnek vermek gerekirse, yoga'yı evde değil de stüdyoda yapıyorsanız, taşınabilir ağırlıkta yoga mat'ı tercih etmeniz gerekmekte.
4 Sağlamlık ve Çevreye Duyarlılık
Yoga matları geri dönüştürülebilen materyallerden üretilirken bazıları da çevreye duyarlı matlar olarak tasarlanmaktadır. Eğer yoga yaparken kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız böyle bir seçim yapmanız sizi mutlu edecektir. Manduka mat'larının kalitesi ve performansı bu alanda öncüdür. Ömür boyu garanti, çevre dostu malzeme ile yapılmış bir mat ya da bir çapraz fonksiyonlu mat arıyor olabilirsiniz. Manduka'da bu özellikleri bulabilirsiniz!
5 Tasarım
Seçebileceğiniz çok çeşitli renk ve desenler ve mükemmel görünümüne uyan bu kadar çok seçenek varken, kişisel stilinizi feda etmek zorunda değilsiniz. Size ilham veren ve odaklanmanızı sağlayan, desen ve renkte yoga mat'ı ile motive olabilirsiniz.
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