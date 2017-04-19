En iyi Apple Watch 2 Spor Uygulamaları

Her an her yerde spor yapma isteğimizi daha da arttıracak motivasyona ihtiyaç duyduğumuz bir gerçek. Bu konuda teknoloji firmaları her geçen gün kendini geliştirerek bize yeni ürünler sunmaya devam ediyor.

Kuşkusuz ki Apple bu konuda öncü firmalardan bir tanesi. Son çıkarttığı akıllı saati Apple Watch 2’de karşımıza büyük yeniliklerle geldi. Bu gelişmeler Apple platformunda bulunan tüm uygulamaların da gelişme göstermesini sağlıyor ve bizi daha da mutlu ediyor. Çünkü son yıllarda spor uygulamaları da artış göstermeye başladı. Artık telefonumuzdan da çıkıp akıllı saatlerimize kadar girmeyi başardılar. Artan uygulamalar arasından hangi uygulama ile neler yapabileceğimizi bile karıştırır olduk. Bu karışıklığa bir dur demek için Apple Watch 2’de kullanabileceğiniz en iyi spor uygulamalarını derlerdik.

1 Nike+ Run Club

İster amatör ister profesyonel bir koşucu olun, Nike+ Run Club uygulaması koşu deneyiminizi hiç olmadığı kadar iyi hale getirmek için tam olarak ihtiyacınız olan şeyleri sunuyor. Arkanızda sizi motive eden milyonlarca koşucu ve her adımınıza rehberlik eden uzmanlar ile daha ileriye ve daha hızlı gidecek, bunu yaparken de daha çok eğleneceksiniz.

2 Gymaholic

Spor salonunda tekrar, set ve yükleme sayınızı izleyen ve Apple Watch’unuzda nabız, Antrenman ve Aktivite halkaları ile entegre olan muhteşem bir Apple Watch güç arttırıcı antrenman uygulaması ile formunuzu koruyun.

3 3 Minute Mindfulness

Nefes egzersizleri bileğinizden takip ederek sakinleşin.

4 Headspace

Stresli bir durumda veya rahatlamanız gereken anlarda bu meditasyon uygulamasını kullanabilirsiniz.

5 Lark

Apple Watch’tan dikte kullanarak sohbetle beslenme ve egzersiz koçluğu yapan bu akıllı uygulamayı deneyin:)

6 Lifesum

Apple Watch’tan doğru beslenme uyarılarıyla birlikte kalorinizi izleyin.

7 Lose It!

Yiyeceklerinizi, egzersizlerinizi ve planlarınızı izlemek için gerekli tüm araçlarla nasıl kilo vermek istediğinizi seçerek ve daha akıllı seçimler yapmak ve hedefinize ulaşmak için motivasyonunuzu koruyabilirsiniz.

8 Pocket Yoga

Apple Watch’unuzda izleyebileceğiniz yoga egzersizleri günlük yoga egzersizlerinizi yapın.

9 Runkeeper

Runkeeper Apple Watch uygulaması, iPhone’unuzu yanınızda taşımanıza gerek olmadan koşularınızı, yürüyüşlerinizi ve bisiklet sürüşlerinizi takip edebilir. watchOS 3 ile, kalp atış hızınız da dahil olmak üzere temel antrenman istatistikleri şimdi anında güncellenecek ve bir bakışta görebileceğiniz şekilde size sunulacak.

10 Runtastic

Runtastic ekibi Runtastic koşunuzu, bisiklet sürüşünüzü veya yürüyüşünüzü Dock veya Komplikasyonları kullanarak doğrudan Apple Watch’tan başlatmanızı sağlayan özelliklerle, tüm uygulama akışını ve deneyimini watchOS 3’ün yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmanız için yeniden tasarladı Mesafe, Tempo veya Yükseklik Kazancı gibi tüm ilgili antrenman verilerini Apple Watch’unuzda görebilirsiniz. Ayrıca, antrenman sırasında bileğinizden ölçülen kalp atış hızı saatinizde görüntülenir. iPhone’unuzda belirli bir antrenmanı sorunsuz bir şekilde yapılandırın ve anında Apple Watch’ta başlatın.

11 Seven

Seven uygulaması, her yerde yapabileceğiniz hızlı ve etkili antrenmanlar için sizi yönlendirir. watchOS 3 güncellemesiyle birlikte, sizi temel egzersizlerde maksimum kalp atış hızınızın %80’ine ulaşacak kadar yoğun çalışmaya teşvik eden yeni “Heart Boosts” konsepti de sizlerle. watchOS 3’teki yeni fitness ve medya özellikleri sayesinde, Seven şimdi her egzersizin şeklini net bir şekilde gösteren animasyonlar ve doğrudan saatinizde oynatabileceğiniz motive edici antrenman koçları ile saatinizde tamamen bağımsız bir şekilde çalışıyor.

12 Streaks

İyi alışkanlıklar geliştirmenizi sağlayan iş listeleri hazırlamak için kullanabileceğiniz, 2016 Apple Tasarım Ödülü sahibi Streaks, kullanıcıların bir günde bir görevi bir defadan fazla gerçekleştirmek gibi fitness konulu, kişisel ve işle ilgili hedeflerine daha da fazla ulaşmalarına yardımcı olacak yeni özelliklerle watchOS 3 için güncellendi. Uygulamadaki yüzlerce simgeyi içeren bir iMessage çıkartma paketine sahip olan Streaks, şimdi yeni Apple Watch Nefes uygulamasını destekliyor ve tekerlekli sandalye kullanıcılarına itme sayılarını ve kat ettikleri mesafeyi takip etme olanağı veriyor. watchOS 3’teki Streaks ve Apple Watch Series 2, arka planda işleme ve anlık görüntülerin yanı sıra komplikasyon ve iOS 10 kadran galerisi desteği, zengin bildirimler ve yeni watchOS 3 dock’tan da yararlanıyor.

13 Waterminder

Ne kadar su içtiğinizi izleyin ve saat kadranındaki görsel bir anımsatıcı sayesinde kişisel hedeflerinize ulaşın.

14 Zones

Zones kalp atış hızınıza odaklanan bir antrenman izleyicisi ve gösterge panelidir. Uygulama, kalp atış hızınızı ve egzersiz yoğunluğunuzu gerçek zamanlı olarak Apple Watch’ta gösterir ve kalp atış hızınız değiştiğinde, arka planda çalışıyor olsa bile bileğinize dokunarak sizi uyarır.

15 Zova

Tüm günlük aktivitelerinizi izleyip değerlendiren Apple Watch için Zova, sizi yürüyüşler, koşular ve 10 dakikalık antrenmanlar için yönlendirerek sağlık ve mutluluk durumunuzda ciddi bir fark yaratabilir. watchOS 3 için yenilenen bu uygulamada, gerçek zamanlı güncel, maksimum ve ortalama kalp atış hızı grafiklerini görebilirsiniz.